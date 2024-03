Las fotos íntimas de Jésica Cirio y su novio en su viaje a México

Después de la gran fiesta de cumpleaños número 39 de la modelo y conductora Jésica Cirio, ella y su novio, Elías Piccirillo, emprendieron un viaje a Tulum, México para unas románticas vacaciones.

Ambos comenzaron su historia de amor a finales de junio del año pasado y en diciembre tomaron la decisión de irse a vivir juntos. El tiene 38 años, es un empresario, accionista y director de un banco.

Muy enamorados, posaron juntos en la playa paradisíaca de Tulum y la conductora se encargó de compartir las postales a través de sus redes sociales.

Además, Jesica le declaro su amor en una las fotos donde se los ve mirándose de forma cómplice y apasionada. "Te amo", escribió.

La llamativa respuesta de Jésica Cirio cuando le preguntaron por el anillo de compromiso

Jésica Cirio festejó el domingo su cumpleaños número 39 junto a su novio Elías Piccirillo, quien le propuso matrimonio. “Fue una celebración muy grande. Ella tenía ganas de festejar. Es algo más. Hubo propuesta de casamiento”, destacaron en Socios del Espectáculo (El Trece).

“No fue cómo dijeron. No hubo propuesta delante de todos. Fue de manera privada, después de las 12, él le hizo la famosa pregunta”, reveló la panelista Paula Varela. “Le hizo la propuesta pero hay un detalle: no hay anillo de compromiso. No hubo. Le pedí que me mandara la foto y no hay anillo”, agregó.

Acto seguido, Mariana Brey detalló sobre Cirio: “Me dijeron que está embarazada, que ella quiere esperar los tiempos para decirlo abiertamente, pero sí, está embarazada”.

“Ahora se viene el casamiento. También se viene el baby. Congeló óvulos y me dijo que puede ser ahora, con esta nueva pareja. Están muy felices”, sostuvo Varela.

Cabe recordar que la modelo comenzó a salir con el empresario de 37 años luego de haberse separado, el año pasado, de Martín Insauralde.