Las Pastillas del Abuelo cumplen 20 años y lo festejaran en vivo por redes

Con su espíritu y convicciones de siempre, Las Pastillas del Abuelo llegaron a sus 20 años de carrera al recorrer un camino sin parar de crecer y de crear. En el año 2002 comenzaron su trayectoria con la grabación de un demo, “El Sensei”, canción que prontamente se hizo volvió popular y quedó como un mito en la carrera de la banda, ya que nunca se editó en ninguno de sus discos y la tocaron en vivo muy pocas veces.

Los comienzos del grupo están envueltos de mucha magia, desde que ganaron El Bombardeo del Demo, programa muy importante de las radios de Argentina. Pero también desde la primera vez que quedó gente afuera en su primer show en vivo en La Colorada, reducto de Caballito: sin tener un disco editado, su público ya coreaba todas sus canciones y los conocían por sus famosas y clásicas pintadas callejeras.

Este martes 31 de mayo, Las Pastillas realizarán un pequeño pero emotivo festejo con todos los fans que cosecharon a lo largo de estas dos décadas de éxitos. El mismo se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube del grupo.

“Espero que sea genuino toda la belleza que pasa entre la gente que vibra conmigo. A veces me pongo un poco a ver un visión macro de todo el Universo y de repente me encuentro con que este país tiene 50 millones de habitantes, y a nosotros nos vienen a ver 23 mil: es bastante poco. Supongo que hay 40 millones que no conocen a Las Pastillas del Abuelo. Dos millones son los amigos que tenemos en Facebook, otros tres millones con quienes debe andar todo bien, y otros siete millones que nos odian. No sé. Una cosa así. Con tan poco, con ese puñado de gente, hacemos cosas tan hermosas que lo único que queda es disfrutar. Es suficiente”, decía Piti Fernández en una entrevista publicada en septiembre de 2017.

“En parte supongo es este oxígeno para todos porque los pibes están en muchos emprendimientos. Nos permite a todos estar bien atentos y bien presentes, disfrutar el momento y el ahora como Pastillas del Abuelo porque sabemos que después hay otras ramas. En el momento que hay que estar, hay que estar a full”, expresaba también Fernández.

En todos estos años en la ruta, Las Pastillas del Abuelo se presentaron en numerosos festivales emblemáticos de la Argentina, como el Pepsi Music, Gesell Rock, Baradero Rock, Cosquín Rock, Olavarría Rock, BA Rock, Pilsen Rock y el Taragui Rock. Asimismo, agotaron todas las localidades en los principales teatros y estadios del país, como El Teatro, Teatro Flores, Vorterix, La Trastienda, Ferrocarril Oeste, el estadio Atenas de La Plata, el Estadio Malvinas Argentinas, Parque Roca, Luna Park, Movistar Arena, Obras Sanitarias, la Plaza de la Música en Córdoba, el Hipódromo de Rosario, Tecnópolis, DirecTV Arena y el Hipódromo de Palermo, entre otros. Incluso, recorrieron con mucho éxito todo el resto del país, también buena parte de América Latina y Europa.

Actualmente, los miembros de Las Pastillas del Abuelo son Piti Fernández (en voz), Alejandro Mondelo (en teclados), Santiago Bogisich (en el bajo), Bochi Bozzalla (en la guitarra), Fernando Vecchio (guitarra), Juan Comas (en la batería) y Joel Barbeito (en el saxo).

La discografía del grupo se compone por álbumes como Por Colectora (2005), Las Pastillas del Abuelo (2006), Crisis (2008), Versiones (2010), Desafíos (2011), El Barrio en sus Puños (2014), Paradojas (2015) y Vivo de Pastillas (2020).