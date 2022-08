Leonardo Sbaraglia quiso buscar el amor en una app de citas, pero todo salió mal: No me sirvió"

Las redes sociales atravesaron nuestra vida en todos los aspectos. Y conocer a algún amor no le escapa a estos nuevos modos de relacionarse. En las aplicaciones de citas se suele encontrar cierto 'refugio' o al menos un marco seguro en el que todos saben qué buscan. Uno de los famosos que se animó a probar este tipo de plataformas fue Leonardo Sbaraglia, pero su experiencia no estuvo a la altura de lo que esperaba.

Después de haber estado 20 años casado con Guadalupe Martín, de quien está separado desde hace seis, el actor probó suerte en una famosa app de citas. “No me sirvió porque no creían que era yo, después me la cerraron por 'supresión de identidad'”, reconoció.

Sin embargo, esto no le impidió conocer a una misteriosa alguien. “Uno siempre conoce gente. Estoy aprendiendo porque después de 20 años de casado hay que remarla, aunque no me puedo quejar”, aseguró sin dejar de lado sus aires de galán.

Reafirmando esta etiqueta que lo posiciona como uno de los hombres más elegidos por las argentinas, esta semana se conoció un video de Lali Espósito diciéndole que lo había invitado a participar de su video “N°5″ porque solo quería besarlo. “A mí en realidad no me gusta como actuás”, le dijo medio en chiste, medio en serio. Se conocieron en el set de Acusada, la película en dónde actuaron juntos.

De Anamá Ferreira a Sharon Stone: famosos que fueron bloqueados en las apps de citas

Anamá Ferreira contó que se animó a conocer gente a través de Tinder. Su primera experiencia fue igual de incómoda que cruzarte con un ex en un bar: se encontró con su exmarido dentro de la app y, para su sorpresa, descubrió que tenía un listado de frases románticas. Pero eso no fue todo, sino que su perfil fue denunciado por varias personas y le dieron de baja su cuenta por no creer en su identidad. Y no es la única famosa a la que le pasó.

“Está bueno encontrar a alguien. Antes salías y había fiestas, pero ahora ¿cómo hacés? Las mujeres solteras ¿dónde van?”, cuestionó la modelo brasileña frente a este imprevisto que surgió justo cuando estaba lista para la aventura.

”Muchos me decían: 'estas fotos son de Anamá Ferreira, la modelo. ¿Qué hacés vos con las fotos de Anamá?' No me creían que era yo. Me decían 'Vamos a tomar un café a ver si sos Anamá de verdad'. Una locura. Otro me dijo: 'es una vergüenza que en esta aplicación esté usando fotos de famosos', me denunció y me bloquearon”, aseguró. Anamá Ferreira y Sharon Stone, unidas por la desgracia de haber sido banneadas de las apps de citas. (Foto: Instagram @anamaferreira @sharonstone)

A Sharon Stone tampoco le creyeron su identidad. Ella misma se encargó de contarlo en Twitter: su caso fue en Bumble, una app de citas creada por una de las cofundadoras de Tinder. El mecanismo es diferente y de ahí viene su atractivo: solo las mujeres pueden dar el primer paso.

“Entré a Bumble y me cerraron la cuenta. Algunos usuarios denunciaron que no era posible que fuera yo. ¿Ser yo es excluyente? No me dejen afuera de la colmena”, exigió la actriz, que también compartió una captura de pantalla mostrando lo que le aparecía cuando intentaba loguearse.