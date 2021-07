Lizy Tagliani se quebró al recordar a su amiga Floppy Cucu, a un año de su muerte

A un año de la muerte de Floppy Cucu, Lizy Tagliani decidió recordar a su gran amiga con un emotivo mensaje en el cierre de su programa, Trato Hecho (Telefe, domingos a las 21).

"Este es una homenaje para una persona muy especial en mi vida. Me acompaña todos los días de mi vida", señaló la conductora, recordando a su amiga y asistente, que falleció el 27 de junio de 2020, a los 33 años, por consecuencia de una leucemia que se le había diagnosticado poco tiempo atrás.

"Estuvo conmigo en los buenos momentos y también en los muy malos momentos. Y aún me acompaña, por eso hoy la quiero recordar", dijo Lizy, muy conmovida. Y presentó un clip de imagenes con divertidas participaciones televisivas de Floppy en distintos programas. En su gran mayoría, acompañando a Lizy, como El precio justo y El muro infernal.

"Floppita hermosa... No es un año desde que te fuiste. Es solo un año más de toda la eternidad que nos espera juntas. Te quiero", dijo la conductora.

"Un beso a Ofelia, a la mamá, a las hermanas, a todos los amigos que la recuerdan todos los días. A ustedes, por llevarlas en su corazón y acompañarme. Y gracias por ese privilegio que tuve de tenerla en mi vida", cerró Lizy, entre lágrimas.



Una historia de amistad

Lizy y Floppy, cuyo nombre real era Fabián Peloc, se conocieron en un boliche de Adrogué a mediados de 2012, mucho antes de que la fama golpeara la puerta de la conductora.

Desde ese día se hicieron íntimas amigas y se apoyaron mutuamente en el camino que recorrió la actriz y conductora hasta la popularidad. Simpática, divertida y muy talentosa, de la mano de Lizy, Floppy se ganó su lugar delante de las cámaras en El precio justo.

En silencio, ella se encargaba de todos los detalles vinculados al look de Lizy, desde su maquillaje hasta su vestuario, pero también la asesoraba en cuestiones artísticas.

Sobre el origen de su apodo, Floppy contó: "En 2014 me cortaba el pelo muy cortito y me dejé el flequillo. En ese momento, Flor Torrente? se había hecho flequillo con el pelo morocho cortito y justo Lizy se había cortado tipo carré, como Araceli González. Jodiendo, me dijo: 'Ay, vos sos Floppy y yo soy Araceli'".