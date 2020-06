Lola Latorre se quebró al hablar sobre la infidelidad de su padre: Me rompió el corazón

Lola Latorre se quebró al hablar de cómo quedó afectada la relación con su padre, Diego Latorre, a partir del escándalo público por las infidelidades de él a Yanina Latorre.

“Me cuesta hablar mucho del tema”, arrancó Lola durante su paso por PH, sin poder contener la emoción.

“No fue un enojo, me sentí traicionada como hija. Mi papá siempre fue un ídolo para mí y fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta mucho la relación con mi papá, no tengo una buena relación, pero intento cada día superarlo”, agregó Lola entre lágrimas.

“Sigue siendo mi papá, a pesar de todo lo que pasó. Yo lo amo, pero esto me rompió el corazón. Hoy en día sigo frustrada, enojada, lo miro y digo 'no'. Creo que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta”, se sinceró Lola, quien destacó la fuerza de Yanina para superar estas situaciones.

“Mi mamá es súper guerrera. Me enseñó a ser fuerte y estas cosas no hay que normalizarlas, pero pasan”, expresó Lola con respecto a su madre.

Como era de esperar, la emoción de Lola no pasó desapercibida para Yanina Latorre, quien salió a apoyarla desde su cuenta de Twitter.

"Estoy orgullosa de ella! Trato de enseñarle y ayudarla a crecer! La vida no es facil! Pero siempre estoy atrás...bancando todo para tratar de que sea feliz!", lanzó Yanina.

"Te amo mucho má, sos todo en mi vida", le respondió Lola agradeciéndole.

"¿Hay algo más hermoso que el amor de mi hija?", expresó luego Yanina compartiendo las palabras de su hija.

"Te amo", agregó luego en otro posteo arrobándola y compartiendo imágenes del backstage de Lola preparándose para el programa.

"No la ayudes en nada ella sabe mucho mas que vos, es educada, respetuosa, hermosa", le escribió una usuaria.

Sin embargo, lejos de querer entrar en polémicas con ella, Yanina respondió: "La eduqué yo con toda la dedicación y el amor del mundo".

