Lollapallooza Argentina Día 1: todo lo que tenés que saber sobre los shows

Este viernes comenzó una nueva edición del Lollapalooza Argentina. Esta primera noche cargada de punk rock, música urbana y esperados números como la primera vez de Blink-182 en nuestro país fue una verdadera fiesta.

Entre las bandas principales de esta primera jornada se cuentan Arcade Fire y The Offspring, ambas bandas que ya han visitado nuestro país en otras oportunidades. Desde temprano pasaron por los diferentes escenario YSY A, Paula Prieto, Pacífica, Mujer Cebra y más.

La noche finalizó con un set de Diplo en el que mezcló canciones de Nirvana, Lana del Rey, Gotye y más. Una vez más, el Lollapalooza Argentina dio cuenta de la diversidad musical con propuestas nacionales e internacionales.

Blink-182 y la referencia a Argentina campeón

Blink-182 comenzó su primer show en Argentina con una seguidilla de hits y antes de comenzar “Feeling This”, Mark Hoppus saludó al público argentino y lo hizo con un guiño al Mundial de Qatar 2022: “Primero que todo, gracias y segundo, Francia”.

La presentación del trío punk rock rebasó de energía y ofrecieron al público un show repleto de éxitos de todas sus épocas. Además, divirtieron a la audiencia con su humor escatológico y adolescente.

En medio de “Violence”, Hoppus cubrió la cabeza de Travis Barker quien siguió tocando con su conocida destreza. Luego, Tom DeLonge hizo gala de su auténtica rebeldía y expresó en español: “Me gustan las bolas de mi padre en la cama. Me gustan las tetas”.

“Es una responsabilidad muy grande ser la mejor banda del mundo”, expresó el bajista con el sarcasmo que los caracteriza y el propio DeLonge aseguró que son mejores que The Beatles. Hacia el final, el espíritu punk se hizo presente con referencias a The Ramones y hits como “All the Small Things”, “What's My Age Again” y más.

Arcade Fire se fascinó con el público argentino

Con un set potente, la banda canadiense ofreció una verdadera fiesta de rock alternativo. En varias ocasiones, el cantante agradeció al público argentino en español y hacia el final, la banda completa interpretó una versión del famoso cántico popular “Olé, olé”.

Además, sobre el final del show tocaron “Unconditional I (Lookout Kid)”, una canción dedicada a Eddie, el hijo del frontman, por lo que tuvo que arrancar la canción nuevamente y pidió disculpas por la emoción que le causó. Luego, hicieron bailar al público con uno de sus más grandes hits “Everything Now”. Antes de finalizar el show invitaron a la cantante Javiera Parra para interpretar una emotiva versión de “Gracias a la vida” en clave folclórica.

The Offspring apeló a una catarata de hits

La banda de punk se presentó como todo el público lo esperana: con una auténtica catarata de hits que incluyó “Come Out and Play”, canción con la comenzaron su show e incluso se animaron a versionar el clásico de The Ramones “Blitzkrieg bop”.

Ca7riel y Paco Amoroso presentaron su nuevo disco

Luego de haber anunciado esta semana su regreso con un nuevo disco titulado Baño María y un pequeño adelanto de una canción en redes, el dúo se presentó con una aparición conceptual en el marco del festival.

Acorde con la imagen que circuló en los últimos días donde se los veía cubiertos de espuma dándose un baño, los raperos se presentaron en una suerte de performance dentro de un jacuzzi y apelaron al erotismo y la provocación.

Junto a Anita B. Queen, Ca7riel y Paco Amoroso mostraron completo su nuevo disco que se estrenará en abril y así ofrecieron una suerte de listening party.

Juliana Gattas brilló con su pop vintage

La artista conocida por Miranda! apostó en esta edición del Lollapalooza por su proyecto solista. Con un grupo de bailarina y un vestuario fabuloso, la artista fue una de las más destacadas de las primeras horas del festival.

Entre las canciones que interpretó se cuentan “Maquillada en la cama” y “Borracha en un baño ajeno”. Además, apeló a un look madonesco, dejando en claro que la puesta en escena popera es uno de sus fuertes.