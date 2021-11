Los vi tocarse mucho: Germán Martitegui mandó al frente a Joaquín Levinton y la Peque Pareto en MasterChef Celebrity 3

Peque Pareto y Joaquín Levinton cocinaron un cordero a la villeroy con papas y arvejas en MasteChef Celebrity 3, y despertaron rumores de romance. Germán Martitegui notó que se mostraban mucho afecto mientras preparaban el plato y al momento de degustarlo se los comentó.

La deportista se justificó de una forma muy particular: “Cuando estoy nerviosa soy de abrazar y hacer masajes”. Por su parte, el músico expresó: “Ese cariño lo transmitimos a la comida”. A la hora de la devolución, el jurado se mostró muy conforme. “Es muy difícil la receta que les tocó. Lo lograron. La guarnición está rica”, dijo Martitegui. Y Betular añadió: “Las costillitas están bien limpias. Me encantó”. Por último, llegó la palabra de Donato de Santis: “Es un estofado rico, bien cocido. La papa está perfecta y el cordero está muy bien logrado. Hay mucho de Doña Petrona en este plato”.

Paula Pareto, feliz por su participación en MasterChef Celebrity 3

La judoca se animó a la cocina y se puso el delantal del reality culinario de Telefe. “Que la vida nunca deje de sorprendernos. No se como sigue esto, pero aprender a confiar en mi misma creo que fue lo que me dio esta linda sorpresa. Gracias por estar en esta”, expresó en las redes luego de su primera gala.

El día que firmó contrato dijo sentirse muy ilusionada con el desafío. “Para enfrentar los miedos soy la primera. Coraje, valentía y al frente siempre. Creo que hay un momento para todo y las cosas se dan de la forma que se tinen que dar”, pronunció en aquel entonces.

Joaquín Levinton, el músico que le pone rock a MasterChef Celebrity 3

El líder de la banda Turf se divierte en la cocina y no dudó en aceptar la propuesta de sumarse al ciclo conducido por Santiago del Moro. No es un experto con las recetas, pero el miedo no lo tuvo.

“Me fui a tomar clases de cocina en Martínez. Voy a competir, es muy divertido. Va a estar muy bueno. No sé cocinar muy bien, es muy básico lo mío. Te van dando pautas más o menos, te tiran unos tips para cocinar carne, pollo lo básico de cada plato. De carne de vaca, pollo, pescado, pasta y lo más difícil de todo, que yo no tengo idea, es la pastelería”, explicó antes del primer programa en diálogo con el ciclo radial Malas lenguas.

Si hay algo que lo motivó es la posibilidad de desafiarse a sí mismo, correrse de la zona de confort: “Estoy fascinado porque siempre me pareció divertido hacer cosas disparatadas en mi vida, es la historia de mi vida. Esto es lo más chiflado que se me podría haber pasado por la cabeza”.