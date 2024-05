Louis Tomlinson en Vélez: expectativa por la posible reunión de dos One Direction si sube a cantar Liam Payne

El exmiembro del grupo One Direction, Louis Tomlinson, se presenta este sábado en el estadio de Vélez, como parte de su gira Faith in the Future World Tour. Pero desde su llegada al país, existe una expectativa latente entre sus fans, tras confirmarse, además, la presencia de su excompañero de agrupación, Liam Payne.

Si bien se extendió entre varios grupos de fans, que el también cantante viajó como invitado por Tomlinson, mientras transita por una fuerte ruptura sentimental, se advierte la posibilidad de que Payne suba al escenario y forme parte del show para entonar alguna canción en conjunto. Sin embargo, hasta el momento no han trascendido confirmaciones sobre este particular en las últimas horas de forma oficial. Tras el exitoso concierto del 2022, Lousi Tomlinson nuevamente escogió a Buenos Aires como una de las ciudades latinoamericanas de su nueva gira mundial. (Foto: Instagram / louist91)

De acuerdo a la organización del evento, Louis se reencontrará con el público argentino a partir de las 21. El primer artista invitado será el dúo Pacífica, que iniciará su performance a partir de las 19. A las 20, será el turno de la banda de rock alemana Giant Rooks.

Tomlinson visitó el país por última vez en el 2022, para presentar su último trabajo musical, Walls. Ese año, se presentó en el Arena de Villa Crespo con un éxito masivo desde la preventa. Las entradas se agotaron y varios fans acamparon con semanas de anticipación.

Louis Tomlinson lanzó un disco en vivo que incluye una canción grabada en su última visita a la Argentina

En el día de hoy, Louis Tomlinson lanzó su álbum Live. El mismo incluye 15 canciones que fueron grabadas a lo largo de dos giras mundiales y tiene una sorpresa especial para los fanáticos argentinos.

Este álbum está compuesto de diversos hits del ex One Direction, y cada uno fue grabado en una ciudad diferente, en un concierto diferente, que abarca los últimos 3 años a través de dos giras mundiales de Louis que incluye más de 170 conciertos hasta la fecha, visitando 47 países en los 5 continentes. El artista británico estrenó un disco en vivo. (Fuente: Instagram/louist91)

Entre la lista de canciones de Live se destaca “Walls (Live From Buenos Aires, 21 May 2022)”, que fue grabada en la pasada visita del músico a nuestro país. El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales y también cuenta con versiones en vivo de “Bigger Than Me”, “We Made It” y “Out Of My System”.

“He tenido la suerte de pasar los últimos 3 años de gira por el mundo dos veces. La sensación de compartir esos momentos en vivo me acompañará siempre. Poder grabar estas canciones de todo el mundo y publicarlas en un álbum como este es algo muy especial, y un verdadero tributo a los fans que hacen que cada concierto sea único e increíble. Gracias a todos. Que lo disfruten”, expresó el británico en sus redes sociales.

Las versiones físicas de Live saldrán a la venta el 23 de agosto en doble CD y vinilo de 2 discos con carpeta desplegable. Junto con el vinilo se incluirá un exclusivo “Tour Book”.