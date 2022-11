Luciano Castro fue criticado por sus polémicos dichos: Uruguay es genuino, yo vivo en un país donde hay mucho caretaje

Luciano Castro dio una entrevista para un medio uruguayo y generó polémica con una comparación. “Nos encanta ir a Uruguay, es muy genuino, y yo vivo en un país donde hay mucho caretaje”, analizó en diálogo con El País. Rápidamente, la frase recibió muchísimas críticas en las redes sociales.

El actor se encuentra de gira con El Divorcio, la obra que protagoniza junto a Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte. Antes de su debut en el teatro Metro de Montevideo, reveló cuáles son sus expectativas.

“Decidimos ir a Uruguay por lo compleja que es la plaza. No es un público que te va a regalar un aplauso porque sos el muchacho de la tele o porque le gustó una serie tuya. Es un público cerrado y exigente”, reflexionó. Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte protagonizan "El divorcio". (Foto: Instagram /eldivorciolacomedia)

Acto seguido realizó una llamativa declaración: “Nos encanta ir a Uruguay, es muy genuino, y yo vivo en un país donde hay mucho caretaje. Entonces cuando veo cosas genuinas, las celebro. Y prefiero que me digas que no te gusta lo mío a que que soy un fenómeno y, cuando me doy vuelta, me la das por la espalda. Por eso vamos”.

El comentario de Castro no pasó inadvertido en las redes sociales donde los usuarios generaron fuertes críticas contra el actor. “Y bueno, amigo, váyase. ¿Qué espera? Sea genuino”, “El careta sos vos, que vivís en Ayres y te hacés el hippie. Doble moral”, “Sí, sí... Sobre todo Punta del Este. Supergenuina”, fueron algunos de los comentarios.

Luciano Castro habló de su diferencia de edad con Flor Vigna: “Ella necesita espacio”

Luciano Castro y Flor Vigna sorprendieron a todos cuando confirmaron su relación. A diferencia de otras veces, se mostraron juntos apenas unas semanas después de empezar a salir.

El actor siempre habla con mucha admiración de su novia, y sus palabras no fueron la excepción durante la entrevista que dio en Agarrate Catalina (La Once Diez). Según explicó, la base de ese amor es el respeto y el diálogo. Tal vez por la diferencia de edad y atravesados por cuestiones generacionales, los dos lo viven de diferente manera, pero coinciden en un punto de encuentro. Luciano Castro y Flor Vigna afianzan su relación día a día. (Foto: Instagram @florivigna)

“Ella necesita espacio, tiene 28 años. Está en la cresta de la ola y va por más. Está a un nivel que es envidiable, a mí me motiva”, confesó. “Yo me acuerdo de mis 28 y me motiva, le choreo la energía, pobre Florcita”, bromeó sobre el empuje que caracteriza a la bailarina. Luciano Castro y Flor Vigna comparten la pasión por la actividad física. (Foto: Movilpress).

Una de las claves es el diálogo entre ellos: “Hablamos mucho, vamos a poner un locutorio, venimos de relaciones muy largas y nos decimos 'esto no' todo el tiempo”, explicó el actor sobre la importancia de los límites en su relación.

“Estamos atrás de algo sano, ojalá nos salga bien y nos dure toda la vida”, sentenció, con la mirada puesta en el futuro de este amor que se fortalece día a día.