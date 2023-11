Luciano Pereyra habló de los rumores que lo vincularon con Alejandro Fantino

urante mucho tiempo, circuló un rumor que aseguraba que entre Luciano Pereyra y Alejandro Fantino había algo más que una amistad. El sábado a la noche, en PH Podemos Hablar, Luli Fernández le preguntó sin vueltas al cantante sobre esa vieja versión, y el cantante decidió hablar por fin del asunto. “Tengo bien clara mi vida”, explicó.

El mano a mano entre la modelo y el cantante se dio en la sección “frente a frente” del ciclo que Andy Kusnetzoff conduce los sábados por la noche en Telefé. En el juego, dos de los invitados del día se hacen una pregunta cruzada. La consigna indica que no se puede esquivar las respuestas.

La primera pregunta de la dupla la hizo Luli, quien avanzó segura sobre la vida privada del artista. “¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizá no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?”, disparó la también conductora. “Absolutamente nada”, respondió él de inmediato. “No es más que un rumor. Me parece que perder el tiempo en rumores que no suman… Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida sobre todas las cosas”, explicó.

Celoso de su vida privada, en esta oportunidad Pereyra se tomó la licencia de hablar del tema para dejar en claro su pensamiento. “También creo que se generan esos rumores por no andar mostrando la vida privada”, analizó, y de inmediato reforzó su postura. “No me interesa mostrar la vida privada, por algo es privada”, sentenció.

Si bien el cantante fue tajante en su explicación, Luli le dio una vuelta más al tema con una nueva pregunta. “¿Pero sentís que alguien te cobró algo por no haber querido mostrar o por no haber querido compartir tu vida privada con ese rumor?”, le consultó. “No lo tendría que responder yo. Tampoco me interesa. Para nada”, retrucó con una sonrisa. Luego de una intervención del conductor, donde aseguró que Pereyra siempre se lo tomó con humor, el cantante buscó dar por terminado el tema. “No tiene sentido... Es 2023… queda muy raro”, cerró.

Un buen momento

Si bien no es afecto a hablar de su vida privada, el cantante contó que está de novio hace cinco años con María Julia Rezzuto, que ella es profesora de inglés y que conviven en Luján. Además, habló de su deseo de ser padre. “Es un lindo tema, a veces lo hablamos, llegará en el momento en el que tenga que llegar, ahí es donde digo que los tiempos de Dios son los perfectos. Si Dios me quiere bendecir con un hijo, bienvenido sea un hijo”, aseguró.

La “presentación oficial” a sus fans la hizo de una forma muy romántica: el último 14 de julio, día de los enamorados, le dedicó un tierno posteo en su cuenta de Instagram. “Brillante, fabulosa, mágica, de ensueños. Ah… lo del fondo es París”, bromeó el cantante junto a una foto donde se lo ve besando a su pareja con la Torre Eiffel de fondo. Enseguida, el cantante hizo referencia a sus planes con la mujer que lo conquistó hace cinco años. “Quedan viajes por hacer. Ya conocimos la Torre Eiffel, a cualquier parte del mundo, pero siempre contigo. ¡Feliz día siempre! Te amo”, remató con un corazón rojo y el hashtag con sus nombres.

¿Quién es la mujer que enamoró al cantante?

A pesar del perfil bajo con el que ambos llevan su relación, se sabe que la mujer que logró conquistar el corazón del artista tiene 38 años (tres menos que él) y se dedica a la docencia. Antes de conocer a Luciano Pereyra, esta misteriosa morocha trabajaba en la Dirección General de Cultura y Educación y vivía con su hermana. Ahora se desempeña como profesora de inglés en un colegio de la zona de Lanús y suele disfrutar de su tiempo libre jugando al fútbol en un equipo femenino.