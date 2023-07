"Mamá, por favor, intername": el pedido de ayuda de Karina, la Princesita

Karina La Princesita ha compartido en varias ocasiones detalles sobre su salud mental y ha revelado que está recibiendo tratamiento para enfrentar la depresión. La madre de la artista reveló un desgarrador pedido que su hija le hizo en el pasado, generando gran preocupación.

“Una vez estaba muy mal. Me pidió y me dijo 'mamá, por favor, intername'. Yo llamé y disparé para todos lados, no sabía qué hacer. Ella es muy hermética, es muy raro que me haya dicho algo así”.