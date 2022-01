Marcela Tauro reveló cómo la convencieron para regresar a Intrusos

Florencia de la Ve debutó como conductora de Intrusos (América) de la mano de un nuevo equipo, del que forma parte Marcela Tauro.

Al poco tiempo de que se supiera que la conductora reemplazaría definitivamente a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se confirmó que Marcela, histórica panelista del ciclo, regresaría al panel.

Contenta por esta segunda oprtunidad, Tauro, que se fue del programa tras una tensa pelea con Jorge Rial, admitió que no se imaginaba regresando a Intrusos.

"No me imaginaba volviendo. Tal vez pensaba que era una etapa cumplida para mí, no lo había pensado", contó en diálogo con La Nación.

CÓMO CONVENCIERON A MARCELA TAURO DE REGRESAR A INTRUSOS

"Cuando terminó Polémica en el bar yo me reuní en el canal con Fernanda Merdeni (la nueva responsable de producción de América). Ella me había propuesto ir a Intrusos antes de saber que los chicos se iban”, contó Marcela.

"Estábamos en eso, hablando. Rodrigo y Adrián ya estaban súper bien instalados, hacían un súper programa. Yo me divertía mucho viéndolos", agregó.

Y reveló que cuando volvió de vacaciones, se enteró de que Flor sería la conductora y la terminaron de convencer.

"Un día me llama Fernanda para decirme 'venite a una reunión porque se van los chicos y creo que vos tenés que estar porque sos Intrusos'. La idea original había sido también pensada con Luis (Ventura)", cerró.