Marcelo Tinelli reapareció y habló sobre su futuro en la televisión

Sorpresivamente, reapareció Marcelo Tinelli en los medios y contó algunos detalles sobre su futuro. En medio de la incógnita sobre si volvía o no a la televisión con Showmacht, en sus versiones de Bailando por un sueño, o Cantando por un sueño, el conductor contó qué le depara el futuro para su carrera profesional.

Al respecto, confirmó lo que más se esperaba: "Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio", sostuvo Tinelli, a la vez que detalló que estará relacionado a la creatividad, pero que no será el Bailando.

"Tengo muchas ganas de tener algo de baile. A mí el Bailando me encanta. Me parece que es un formato que anduvo muy bien durante muchos años en la tele, pero difícil hacer un formato como el Bailando sin público, nosotros el año pasado lo tuvimos que hacer. No es lo mismo hacerlo sin público. Recién pudimos tener público a los costados en noviembre. Y eso nos costó mucho", indicó el también empresario.

En ese sentido, respecto a lo que podría llegar a ser su proyecto futuro, dijo que "el Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", sentenció.

La fecha estimativa del regreso, según el conductor, sería entre el 20 y el 25 de junio, por lo que aún trabajan en las definiciones de lo que podría ser una nueva superproducción televisiva.