María Becerra salió a apoyar a Lali Espósito tras las críticas de Javier Milei: "Es ensañamiento"

Durante este jueves numerosos sectores de la cultura brindaron su apoyo a Lali Espósito, luego de que el Presidente Javier Milei criticara sus shows financiados con fondos públicos en diferentes escenarios del país. De este modo, actores, cantantes y figuras del espectáculo y de los medios de comunicación dejaron plasmados sus mensajes de solidaridad con la artista.

Todo comenzó en la noche del miércoles, en una entrevista para La Nación+, cuando Milei habló de Lali, a quien le cambió el apellido y se refirió a ella como “Lali Depósito”. En esa charla, el Mandatario la acusó de cobrar dinero “de varios gobiernos” y además aseguró que esas sumas se financiaban con “el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco”.

Tras estas declaraciones, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Uno de los primeros fue el del novio de la artista, Pedro Rosemblat, quien hizo un potente descargo durante la transmisión de su programa Gelatina. “El objetivo no es amedrentarla, sino asustar a los demás”, expresó en primer lugar. “Lali no se disciplina, pero muchos y muchas sí”, sostuvo. Luego, apeló al humor que lo caracteriza. “Javier, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro lo que hace, estoy atento de lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, de los gobernadores y hablo de Lali, de la paritaria y hablo de Lali. Entiendo que la estabilidad mental no es virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden el avispero y se nota”, dijo. Becerra brindó un apoyo contundente a Lali Espósito tras las críticas de Milei (Instagram)

María

Más adelante, el periodista sostuvo que “si bien son muchos los referentes de la cultura y de la música que se han expresado, hay muchos que permanecen callados, aun cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gangster, que cantan que todos les tiran y nadie los bajan, pero después les da un poco de miedo que los puteen en Twitter (X)”.

En esta oportunidad, la que salió a pronunciarse a favor de su compañera fue María Becerra. Con un mensaje en sus redes sociales, la Nena de Argentina dejó en claro su postura sobre el tema. fuerte mensaje de apoyo de María Becerra a Lali Espósito tras las críticas del Presidente Milei (Instagram)

“No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición. El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar”, comenzó escribiendo la cantante. Luego, agregó de manera contundente: “Somos artistas, tenemos una voz propia cada una de nosotras y estos comportamientos solamente nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país... ¿se acuerdan?”.

Acto seguido, Becerra expresó su deseo de vivir en un país en paz. “Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida y que ojalá la vida nos cruce en un escenario algún día”, concluyó de manera afectuosa hacia su colega.

Cabe recordar que hace unas semanas, María había hablado acerca de la situación política y social del país. En una entrevista, ella había reflexionado: “Lo que ha pasado con las elecciones es obviamente lo que eligió el país. Como artistas, tenemos una responsabilidad por el impacto que tenemos en la sociedad, hay mucha gente que nos escucha y que nos sigue, yo sé que los artistas tenemos una parada fuerte y todo el tiempo nos están preguntando sobre estas cosas”. Sobre la situación económica, María también había manifestado su preocupación. “Yo siento que mi país necesita estar mejor, necesitamos tener paz, necesitamos estabilidad, el índice de pobreza está súper alto, hay una inseguridad muy alta, hay una hiperinflación grandísima”, afirmó. “Un día te levantás y un paquete de yerba sale cierto precio, y al otro día sale el triple. Argentina necesita estabilidad, paz, y un montón de cosas”, consideró.