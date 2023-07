María Valenzuela confesó la difícil situación que atraviesa por un emprendimiento fallido: "Perdí todo, ahora es volver a empezar"

“Perdí todo, ahora es volver a empezar”: María Valenzuela invirtió todos sus ahorros en un proyecto que no funcionó (Video: "La Peña de Morfi", Telefe)

María Valenzuela visitó La Peña de Morfi y tuvo un mano a mano con Georgina Barbarossa, entrevista entre colegas en la cual repasó su extensa trayectoria como actriz y también habló de su vida personal y de sus actividades fuera de su carrera artística. En ese contexto reveló que realizó una inversión que no salió como esperaba. “Perdí todo”, advirtió en el programa dominical que se emite por la pantalla de Telefe.

La artista de 67 años explicó que se dedicó toda su vida a la actuación, desde pequeña: comenzó su carrera como Etelvina Baldesarre en la primera edición de Señorita Maestra en la década del ´60, e indicó que a partir de ese momento solo estuvo sin trabajo de lo suyo durante un año. Y que en ese período vendió joyas.

Mientras escuchaba atentamente a su colega, Barbarossa remarcó la necesidad económica de los actores al tener que trabajar de manera constante, en especial si tienen hijos que mantener. “Porque viste que la gente tiene la fantasía de que todos somos millonarios porque estamos en la televisión y el teatro”, deslizó la actriz y figura de Telefe. De inmediato, Valenzuela coincidió en los dichos de la conductora y contó que ella no es dueña del departamento en el que vive: “Yo alquilo”.

Y reveló: “Yo perdí todo. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño”. María Valenzuela

“¿Eso del hotel?”, indagó la conductora, como si ya estuviera al tanto de la situación y la invitó a contarlo en el programa. “Sí, exacto, hotel y restaurante. Perdí todo. Entonces, ahora es volver a empezar”, detalló la actriz. “¿Por qué empezaste con el hotel y no te fue bien?”, siguió preguntando Georgina. “No. No resultó lo que esperábamos”, se sinceró Valenzuela sobre el negocio al que apuntó y no funcionó.

Así las cosas, Barbarossa habló desde su experiencia. “Es que nosotros los actores... o yo, cada vez que quiero hacer algo, otro negocio que no es de teatro, me fundo, me va pésimo”. “No somos del palo”, consideró la invitada que actualmente trabaja en la obra Tom, Dick y Harry en el Multiteatro y quien en paralelo, en sus ratos libres, se dedica a la restauración de muebles en un ambiente de su hogar al que que convirtió en un taller. Comenzó a hacerlo tiempo atrás con artículos que compraba o que encontraba en la calle.

“Bueno, ahora con los muebles espero que me vaya bien”, deseó al respecto y aseguró que dicha actividad es una “terapia” para ella, a la vez que la describió como “alucinante”. En tanto, contó que por estos días comenzará a trabajar en un cuadro antiguo. “Lo voy a armar, lo voy a firmar y lo voy a poner a la venta”, dijo la actriz y bromeó: “Otro kiosquito”. De inmediato, Georgina le sugirió que publicara el trabajo terminado en su cuenta de Instagram de manera tal que quienes quieran puedan verlo en dicha red social. “Lo voy a subir”, se mostró segura la actriz mientras que dejó su perfil: @MariavalenzuelaOk. Hasta el momento, cuenta con 126 mil seguidores.

El diálogo íntimo entre Georgina Barbarossa y María Valenzuela continuó pasando por la carrera de la invitada, quien también habló de su lucha para dejar el cigarrillo y se refirió a la salud de sus hijos Malena, Julián y Juan -frutos de su relación anterior con Juan Carlos Pichuqui Mendizábal, con quien estuvo en pareja durante 25 años-, a quienes describió como su “mejor obra de teatro”.