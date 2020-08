Mario Markic tiene coronavirus

El periodista de TN y eltrece, Mario Markic, se contagió coronavirus. En las últimas horas se hizo el hisopado y recibió el resultado positivo. "En verdad, no me sentía mal, pero por curiosidad acompañé a mi mujer Luisa que quería hacerse el test. Para mi sorpresa, me comunicaron que tenía Covid-19", explicó a TN.com.ar el conductor del programa En el Camino.

Mario no tiene ningún síntoma de la enfermedad y a partir de ahora deberá estar aislado en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. "Honestamente no tengo ni idea dónde pude haberme contagiado. Con mi mujer tomamos todos los recaudos sanitarios para salir y entrar de nuestra casa. Siempre seguí las indicaciones de usar barbijo, mantener distancia social y proteger las manos y las prendas con alcohol en spray y alcohol en gel, además de usar lavandina en mi casa. En fin, espero cumplir estas dos semanas de confinamientos y que siga así, asintomático", agregó Markic.

"De modo que después de comunicar a las autoridades del canal este resultado para que pongan en marcha el protocolo, permanezco aislado en cuarentena", señaló Mario.

Desde que comenzó la cuarentena el 20 de marzo, Mario dejó de ir a la redacción de Artear todos los días. Alternó mayoritariamente su trabajo en forma remota, salvo algunas participaciones puntuales en el estudio de Telenoche. Sin embargo y pese a los cuidados tomados, el periodista se contagió de coronavirus. En los últimos días hubo otros casos en el ambiente periodístico, como Carlos Bebe Contepomi, Roxy Vázquez, Alejandro Fantino, Eduardo Feinnmann, Gustavo López y Paulo Vilouta.

"Me obligo a decir que debemos cuidarnos para cuidar al prójimo. Y esperar que esto pase rápido para todos", finalizó Mario.