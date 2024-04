Martín Ku habló de más, dejó expuesto a Gran Hermano y podría ser eliminado por torpe

Martín Ku está en el ojo de la tormenta y este domingo podría quedar eliminado de Gran Hermano 2023 (Telefe). En diálogo con algunos de sus compañeros dio a entender que recibió información en el confesionario y su torpeza le costaría la estadía, según opinaron varios usuarios.

“Te lo quiero contar porque sos mi amigo. Cuando no me escuchás me siento mal. Valoro mucho que Gran Hermano lo haya visto y me haya llamado. No la llamó a Coti, me llamó a mi. El complot no fue mi intención y me pidió que reflexione. Se re portó conmigo”, le dijo a Bautista.

Quienes se encontraron con el video del episodio en las redes sociales no dudaron en exigir que se vaya de la casa, aunque eso podría revelarse este jueves por la noche, cuando Virginia diga a quién de los nominados decide sacar de placa. La candidata de Furia es Coti Romero, pero si la actriz elige salvarla será el Chino quien tiene grandes chances de cruzar la puerta de salida. Como si fuera poco, hace horas le gritaron una terrible frase y se dio cuenta de que perdió el cariño del público. “Chino c... roto”, lanzaron desde el exterior.

Furia de “Gran Hermano 2023″ contó qué no podrá volver a hacer en la vida tras su diagnóstico de leucemia

Furia de Gran Hermano 2023 confirmó su sospecha. Los análisis le dieron mal y los médicos le comunicaron que tiene leucemia de nivel uno, lo que por el momento no necesitaría tratamiento. Es por eso que pudo regresar al reality después de haber sido trasladada a un sanatorio, donde varios especialistas se juntaron con ella para explicarle cómo continuará su vida.

En diálogo con sus compañeros, la joven detalló qué cosas ya no podrá volver hacer luego de este diagnóstico. “Vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar sin cagarme a palos como lo hacía”, enumeró.

Juliana Scaglione también comentó que deberá realizarse un análisis de sangre mensual para llevar un control. Por último, aseguró que seguirá en la competencia y peleará por los 50 millones de pesos y la casa prefabricada. “Que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así, obvio. Yo creo que es por todo lo que me aguanté de mi familia. Es la bronca que tengo de cosas que no perdoné y que tengo que liberarme y sanar. Sacarme toda la mierda y soltar todo”, concluyó.