Martitegui reapareció en una publicidad y su cara llamó la atención en las redes sociales: Parece otro

A poco del estreno de Masterchef (Telefe), Germán Martitegui participó de la promoción del certamen de cocina. En el video que recorrió las redes sociales vemos al chef caminando tranquilamente por la ciudad hasta que una horda de personas comienza a perseguirlo con platos de cocina.

Durante el video de unos segundos, el cocinero se muestra con lentes de sol y vestido de manera elegante mientras ve cómo ponen un cartel adelantando el reality. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios en las redes sociales fue el rostro de Martitegui, algo que nadie esperaba.

Si bien el jurado de 56 años suele mantener el perfil bajo, su look no pasó desapercibido entre los seguidores del programa. “¿Se operó? Parece otro”, “Ese no es Martitegui”, “¿Qué se hizo en la cara?”, “¿Quién te hizo la carita?”, “¿Dónde está el Martitegui original? No nos estafen”, fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en la publicación.

¿Cuándo vuelve “Masterchef Argentina”?

Aunque todavía no anunciaron la fecha de estreno exacta de Masterchef Argentina, planean que el certamen culinario comience en junio. De todas formas, el día estará determinado por el final de Gran Hermano, que debería concluir a fines de marzo.

Germán Martitegui llamó la atención de las redes sociales en una publicidad de "Masterchef" (Foto: Telefe).

Germán Martitegui y su paso por “Masterchef Argentina”

Germán Martitegui está, desde hace varios años, en el podio de los cocineros argentinos con mejor reputación. Sin embargo, su fama se debe, principalmente, al rol como jurado en las diferentes versiones del programa MasterChef (Telefe). En sus primeras dos ediciones, en 2015 y 2016, el formato tuvo participantes amateurs, mientras que luego fue protagonizado por niños y, en las últimas dos ediciones, por celebridades.

Germán Martitegui es uno de los jurados de "Masterchef" (Foto: Captura Telefe).

Su paso de la cocina a la televisión conllevó una gran exposición mediática. Aquel niño introvertido criado en Necochea nunca habría imaginado que, décadas más tarde, iba a estar firmando autógrafos y sacándose fotos a diario con las personas que ahora lo reconocen en la calle. Sin embargo, aún conserva cierta timidez que le produce, entre otras cosas, sentir vergüenza a la hora de comprar comida.

A mediados de 2016, tras dos años en televisión, Martitegui se lamentó por ciertas consecuencias negativas de su fama. Entre ellas, la vergüenza que empezó a producirle comprar comida. “La fama me arruinó eso. Yo entraba a cualquier lado a pedir comida y ahora es 'el de la tele' el que está pidiendo comida”, expresó.

En ese sentido, ejemplificó con una experiencia: “Hay una pizzería muy barata que está cerca de casa y que es lo único abierto cuando vuelvo a las 2 de la madrugada. Antes entraba y pedía comida, pero ahora es diferente”.

“El otro día que llovía, me puse un gorro bien hasta abajo para entrar a pedir la pizza. Después de que le pregunté cuánto tardaba, fui a esperarla en el auto. Cuando volví a buscarla, había como 30 personas amontonadas gritando 'el de Masterchef come pizza acá'”. Salí corriendo con la pizza escondido, porque es lo que se supone que no hago”.