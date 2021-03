MasterChef Celebrity: Andrea Rincón se largó a llorar después de una mala devolución del jurado

En la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes tuvieron el desafío de incorporar yerba mate a un postre clásico. Mientras que el reto incomodó a sus compañeros desde un primer momento, Andrea Rincón se mostró confiada a la hora de preparar una “Mousse de Chocolate Blanco”. Con el correr de los minutos esa seguridad se fue esfumando y la devolución del jurado no estuvo a la altura de sus expectativas. Un revés que llevó a que la famosa se quiebre al final del programa.

“De repente miro la receta y la mousse de chocolate se transformó en una mousse de chocolate, una salsa, una galletita y la mar en coche. ¡Me cag...!”, se indignó Rincón al momento de poner manos a la obra.

Más tarde, Damián Betular y Germán Martitegui se acercaron a su estación y no dudaron en remarcar varios de los errores que estaba cometiendo la actriz. “Tengo un montón de cosas que hacer”, respondió Andrea, visiblemente molesta. Pero una vez que su preparación estuvo lista, volvió a tenerse confianza. Sin embargo, a la hora de probar el plato, el veredicto fue más duro de lo esperado.

“Esto sirve para defensa personal”, ironizó Martitegui al ver la consistencia de lo que había preparado la famosa. “Hay exceso de gelatina, lo siento muy pastoso. Aunque se siente el sabor a mate”, acotó Donato De Santis mientras saboreaba el postre. En tanto, Betular la cuestionó por no respetar la receta: “La mousse es aire, esa es su cualidad. Acá hay cosas que no están seguidas al pie de la letra y eso se nota. Estamos lejos de lograrlo”.

Luego de esas palabras, Andrea pareció tomarse con naturalidad las críticas aunque dejó un particular mensaje en una escena detrás de cámara. “Mis amigas y mi familia me dicen que está todo buenísimo, a los únicos que no les gusta es a los tres mosqueteros”. señaló con ironía.

Al final del programa, luego que Mariana O'Donnell y Daniel Araoz fueran elegidos como los mejores de la noche y lograran salvarse de la gala de eliminación, Santiago del Moro notó que Rincón no podía contener las lágrimas. “¿Algo que quieras decir?”, le preguntó. Y, acto seguido, Rincón reconoció: “Me siento un poco frustrada, ya está. No me gusta hacer las cosas mal”.

Ya un poco más tranquila, hizo un poco de catarsis frente a la cámara. “Ni una me dejan pasar, me tienen los huevos al plato”, sentenció.