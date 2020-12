MasterChef Celebrity: Claudia Villafañe fue la mejor de la noche y le dedicó su triunfo a Maradona

Si la emisión anterior de MasterChef Celebrity había sido emocionante por el regreso de Claudia Villafañe al programa, tras la muerte de Maradona, el programa de anoche lo superó con creces. Con la presión extra de necesitar la mejor calificación entre sus compañeros, como condición para zafar de la gala de eliminación tras tomarse licencia, Claudia tuvo su mejor gala. Ya lo había logrado en la primera jornada, al conseguir una estrella por su exquisita preparación. Y este martes, su plato de pollo frito causó tal sensación en el jurado que sumó una segunda estrella que le permite seguir en carrera para evitar la zona de riesgo.



Sobre el final del programa, luego de obtener la merecida estrella frente a un mano a mano con El Polaco, Villfañe se abrió por primera vez en televisión tras el fallecimiento del papá de sus hijas y sus compañeros la ovacionaron. “No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para -señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó la mamá de Dalma y Gianinna visiblemente conmovida. “Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia”, agregó.