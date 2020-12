MasterChef Celebrity: la fuerte reacción de Fede Bal luego de que compararan su plato con comida de gato

Cada vez falta menos para la gran final de MasterChefCelebrity, y los participantes están dejando todo para saltear las galas de eliminación. Sin embargo, a veces el esfuerzo no es suficiente y terminan siendo muy criticados por sus platos, como le pasó a Fede Bal. El actor le puso mucho empeño a una preparación que no fue para nada bien vista por el jurado. La prueba fue la devolución de Damián Betular, que lo comparó con “comida para gato”.

Sus empanaditas chinas rellenas de carne y verdura no tuvieron ni un poco de éxito y se lo hicieron saber. “Nosotros somos los jueces y vinimos siempre en paz. Vinimos a degustar. La persona que a esta altura de la competencia tiene que justificar que estás acá sos vos, no somos nosotros. ¿Estás preparado para recibir una devolución sin filtro?”, le adelantó Donato De Santis, que luego agregó: “Porque hoy vamos hablarte como si le habláramos a uno de nuestros cocineros. Un plato así, presentado de esta manera, con estos sabores y con este destrozo de un lomo. ¿Cómo vas a cocinarlo seco, cortado en cubitos. Este plato no está a la altura de nada, ni en esta competencia ni en un restaurante”.

Germán Martitegui no se quedó atrás. “¿Vos querés que te diga lo que le diría a un cocinero mío? ¡Estás despedido! Yo tengo que cerrar el restaurante si tengo que presentar eso, todos nos quedaríamos sin trabajo. ¿Sabes qué vamos hacer con esto? Lo vamos a tomar como algo gracioso. Te doy la duda de que quisiste hacer una broma mal hecha”, disparó.

Betular le dio el golpe final a la devolución: “Fede, el corte de la carne y la cocción está equivocada. El cuscús es como cuando compro la lata del gato porque la textura es parecida. La ensalada es una piña (por lo picante), usaste todo el jalapeño. Yo estoy re tranquilo, pero el que no tiene que estar tranquilo sos vos con esta calidad de plato”.

Antes de regresar a su lugar, y sabiendo que claramente irá a la gala de eliminación del domingo, el hijo de Carmen Barbieri argumentó: “Creo que es un punto en el programa donde tranquilamente me tengo que ir, porque realmente tengo compañeros y compañeras que saben muchísimo más que yo”.

En medio de una decepción, tristeza y también mucha bronca, el participante puso en duda su continuación en el ciclo, que este fin de semana se quedará sin una de sus figuras. ¿Abandona o presiente que es el próximo que se queda afuera?