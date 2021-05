MasterChef Celebrity: Vicky Xipolitakis volvió por una noche y le declaró su amor a Germán Martitegui

Durante la noche del lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió un momento muy especial ya que estuvo como invitada Vicky Xipolitakis. La exparticipante del reality hizo una entrada triunfal al estudio y no pudo contener la alegría al reencontrarse con el jurado, más precisamente con Germán Martitegui, con quien durante todo 2020 tuvo un coqueteo y de hecho muchos de sus fans se ilusionaron con verlos juntos. El desafío del día planteó que en medio del estudio se ubicara una cinta transportadora por la cual pasaron muchos de los productos con los que los famosos debieron preparar sus platos. “Todo lo que queremos y necesitamos va a entrar por ahí”, anunció Martitegui. Segundos después, antes que aparezcan los alimentos, la griega entró al estudio justamente encima de la estructura.



Ovacionada por los participantes, apenas llegó saludó con efusividad a los chefs y apenas vio a Martitegui lanzó: “¡Qué lindo estar acá! Hola mi amor”. Cuando Santiago del Moro le dio la bienvenida, le recordó a los famosos que cuando la griega comenzó en el certamen tuvo muchas dificultades pero con su esfuerzo logró superarse y llegó hasta las últimas instancias. Acto seguido, el conductor le preguntó cuál había sido el desafío más difícil que debió sortear cuando cocinaba y esto fue el puntapié perfecto para Vicky.



La mediática, que estaba ubicada al lado del dueño de Tegui, respondió con mucha simpatía: “Todos los desafíos eran distintos, pero me costó mucho algo que todavía no pude conquistar. Lo tengo acá a mi izquierda”. Asimismo, le reclamó: “Vine con el corazón roto, te quiero decir. Vos me abandonaste un poquito”. Ante semejante declaración, Germán decidió demostrarle el afecto que le tiene y la sorprendió con un regalo especial: un prendedor. “Va este corazón por el amor en todas sus formas”, le expresó mientras se lo colocaba en el vestido.

Emocionada por el gesto, Xipolitakis le tiró un beso volador y le dijo: Tengo tu corazón, te quiero”. Si los fans pensaban que todo terminaba allí se equivocaron porque la respuesta del chef no se hizo esperar: “Yo también te quiero”.