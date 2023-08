MasterChef: las palabras de Wanda Nara para despedirse del reality

Al principio muchos dudaron de la capacidad de Wanda Nara para ponerse al frente de un programa de tanto rating como MasterChef. Sin embargo, ella deslumbró en su rol de conductora y la rompió al frente del reality de Telefe con casi 100 programas emitidos.

En la noche del lunes llegó la gran final de la competencia que se vivió con muchísima emoción, tanto para los dos finalistas, como para el jurado y para quien llevaba adelante el ciclo. Entre lágrimas, con halagos, flores y aplausos, los allí presentes le gritaban “Wanda presidenta”, haciéndola sentir plena.

Horas antes de la última emisión del programa, Wanda Nara usó sus redes sociales para expresar sobre lo que significó tanto a nivel personal como laboral ponerse al frente de MasterChef, aún a pesar de todas las críticas:

“Hoy es la Gran Final. Para mí, en lo personal fue un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realicé en mi amado País, llamado MasterChef y rodeada del mejor equipo que puede existir. Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no.A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mí, la verdadera, quien me conocía está feliz de que pude ser yo. Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo”, expresó con emoción.

También agradeció el apoyo, el compañerismo y el amor que recibió de sus tres compañeros de oro, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, con quienes estableció una gran amistad: “¿Qué puedo decir de mis, ahora, y para siempre amados, Germán Martitegui, Damián Betular, Donato di Santis? ¡GRACIAS por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar! Gracias por cuidarme hasta en el último detalle nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón”.

“Todos fuimos imprescindibles, no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte. Gracias al público que nos acompañó cada noche. Gracias Participantes nunca los voy a olvidar. Fue mi primera experiencia como conductora, me preparé , lo soñé y trabajé mucho aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez más por acompañarme en cada proyecto…Continuará”, cerró haciendo mención también a todo el equipo técnico que la rompe detrás de cámara.