Mauro Icardi estalló de celos ante la foto de Wanda Nara y Sebastián Yatra: Justo en el día de mi cumpleaños

Hace unos días, Wanda Nara compartió una imagen en su cuenta de Instagram junto a Sebastián Yatra, el famoso cantante colombiano, y los rumores de romance no tardaron en aparecer en las redes sociales. En principio, ambos confirmaron que existe muy buena onda entre ellos y así alimentaron las especulaciones de que podría haber algo más que una incipiente relación amistosa.

Al parecer, esto hizo estallar la furia de Mauro Icardi, el exmarido de la empresaria. Según Juan Etchegoyen, el futbolista contactó a la blonda después de las versiones que trascendieron y luego de ver la imagen que subió en su perfil. La foto que enfureció a Mauro Icardi. (Foto: Instagram/@wanda_nara).

“Este fin de semana que pasó todos vimos en las redes la buena onda de Sebastián Yatra con Wanda Nara. Me contaron algo de esto en relación a Icardi”, empezó diciendo el conductor de Mitre Live. En ese sentido, profundizó su versión: “Trascendieron coincidencias en los últimos días del hotel y la habitación de Yatra y Wanda... Al que no le habría gustado nada esto es al futbolista del Galatasaray. Me dijeron que tuvo un ataque de celos total en medio de su cumpleaños”.

“Icardi habría llamado a Wanda preguntándole por su vínculo con el colombiano, me decían que cuando vio la foto que subieron a Instagram estalló de furia. “Por qué se fue a Brasil si este finde era mi cumpleaños', habría dicho”, agregó Etchegoyen.

Durante el relato, Etchegoyen comparó esta situación con la que la empresaria vivió junto a L-Gante: “Recordemos que no es la primera vez que nos enteramos de una versión así, con L-Gante hasta fue peor. A mí me mostraron capturas de pantalla donde Icardi se refería aparentemente a Elian Valenzuela de manera despectiva, él no supera que su relación con Wanda ya fue”.

Para cerrar, agregó: “Ahora le tocó a Yatra, pero acuérdense de que siempre que a Wanda se la ve cerca de algún hombre, Icardi aparece”.

Wanda Nara le envió a Mauro Icardi un sugestivo saludo de cumpleaños

Wanda Nara aprovechó las últimas horas del sábado para saludar a Mauro Icardi por su cumpleaños número 30. Pese a estar a miles de kilómetros de distancia, la empresaria quiso demostrar a través de sus redes sociales la buena relación que hay entre ambos con un sugestivo mensaje: “Que Dios siempre te de salud, todo lo demás lo tenés en cantidad”, escribió ella en sus historias de Instagram, donde compartió una foto de su expareja junto a Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común.

Luego de varios conflictos mediáticos, parece que el vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi mejoró aunque ya no sean un matrimonio unido. “Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”, le dijo la mediática haciendo referencia a las dos nenas, que fueron fruto del amor que se tuvieron. Wanda Nara aprovechó las últimas horas de este sábado para dedicarle un mensaje público a Mauro Icardi. (Foto: Captura Instagram / wanda_nara).

El futbolista celebró su cumpleaños en Turquía y se mostró junto a sus dos hijas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue la ausencia de su expareja, quien se encuentra de viaje en Brasil junto a su hermana, Zaira Nara, cumpliendo con compromisos laborales.