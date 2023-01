Maxi encaró a Thiago en Gran Hermano por la traición a El Conejo

No hay dudas de que Coti Romero fue la participante más estratégica de esta temporada de Gran Hermano (Telefe), pero sus excompañeros no se quedan atrás y la palabra “traición” vuelve a merodear en la casa. En ese sentido, la nominación en la semana pasada de Thiago Medina a Alexis “El Conejo” Quiroga, uno de sus amigos y aliados, sigue dando que hablar.

Por esta razón, Maxi encaró al joven de 19 años luego de descubrir por boca de Ariel sobre esta sorpresiva jugada. Desencajado por el dato, el cordobés decidió abordar el tema con el “hermanito”, lo que generó un tenso intercambio, entre risas, mentiras y verdades a medias.

Maxi no se anduvo con rodeos y le dejó saber a Thiago que estuvo repensando sus últimas conversaciones. “En la semana anterior no fui de pedo a placa, vos me mandaste un punto”, reclamó. “Yo juego con el corazón, menos estrategia que vos tengo”, contestó Thiago buscando despejar las sospechas.

Como Maxi no parecía demasiado convencido y le preguntó directamente a su compañero si votó a Alexis, Thiago siguió con la misma línea y lo negó: “En la anterior si, en esta, esta, no”, le aseguró a su compañero. Maxi intentó ir a fondo para descubrir si Thiago había traicionado al Conejo en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

Sin embargo, Maxi insistió “Capaz que le hiciste lo mismo que a mí, culiado. Que lo viste caído y sácate”. El gesto, aunque provocó la risa de ambos y cerró la conversación, igualmente no pareció despejar la persistente duda del cordobés.

“Gran Hermano”: Thiago enfrentará su primera vez en placa

Este miércoles se llevó adelante una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe). Thiago, Camila, Agustín y Nacho fueron los cuatro participantes que quedaron en placa. Uno de ellos será salvado este jueves por Maxi, quien ganó el desafío del auto, por lo que se quedó con el 0KM y se convirtió en líder. Los votos de Daniela para Agustín y Thiago. (Foto: Captura Telefe).

En este sentido, Daniela dio cuenta de que no se olvidó de su objetivo en la casa y, al momento de nominar, fue contra de Agustín y Thiago. “Estaba indecisa y terminé de definirlo ahora. Yo sé que estoy acá gracias a la gente, me debo a ellos y sé lo que quieren todos”, admitió sobre el hecho de votar a su exnovio. Lo llamativo fue que tras salir del confesionario lo beso y sonrió.

Además, Camila hizo la espontánea. La participante le dio los tres votos a Thiago: “Me cae re bien, pero no me gusta la falta de respeto y el ego arriba”. Luego fue contra Nacho por estrategia y juego.