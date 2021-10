Me shockeó: Gal Gadot habló sobre los maltratos que recibió en el set de Liga de la Justicia

Desde hace un par de años que el director Joss Whedon quedó en el centro de la escena. No por su capacidad artística, que es innegable, con éxitos como Buffy, la cazavampiros y Avengers, sino por los maltratos que daba en los sets. Gal Gadot, que encarnó a Mujer Maravilla en el film Liga de la Justicia (además de trabajar en la saga en solitario) habló por primera vez de lo mal que la pasó con el cineasta.

En abril, The Hollywood Reporter aseguró que una persona que trabajó en las retomas que se hicieron en 2017 para terminar Liga de la Justicia fue testigo de una amenaza del director a Gadot. “Soy el escritor y vos te vas a callar y decir las líneas que yo te ordeno. Puedo hacerte ver increíblemente estúpida en la película”, le gritó.

Ahora, en un reportaje que le hizo la revista Elle, Gadot comentó que, obviamente, se sintió mal en el momento en el que ocurrió. “Quedé algo mareada porque no puedo creer que me dijo lo que me dijo. Y si lo hizo, obviamente, lo hizo con otras personas. Hice lo que sentí que había que hacer: le dije a mucha gente que no estaba bien que ocurriera”, aseguró.

Luego, se preguntó: “¿Me hubiera dicho lo mismo él si yo era un hombre? No lo sé. Nunca lo sabremos. Pero mi sentido de justicia es muy fuerte. Estuve shockeada por la manera en la que se dirigió a mí. Pero bueno, está hecho. Corrió agua debajo del puente”. Gadot también dejó claro que las autoridades de Warner Bros., el estudio que produjo la película, “se encargaron del asunto”.

Cómo fue el maltrato de Joss Whedon a Gal Gadot

La amenaza y discusión entre Gadot y Whedon habría ocurrido luego de que la intérprete objetara ciertas líneas de diálogo que tenía y que no se sentía cómoda en decir. “Después de esto, Joss se jactaba de haberse peleado con Gal”, comentó el mismo testigo.

La información surgió en la misma nota que The Hollywood Reporter le hizo a Ray Fisher, el primero que se animó a contar los maltratos que ejerció Whedon en la producción del film. En ese reportaje, el hombre que encarnó a Cyborg criticó a las autoridades de DC y Warner que, según su visión, permitieron que esta situación ocurriera. “No creo que algunas de estas personas sean capaces de ser líderes”.

En 2020, Fisher había dicho que Whedon tuvo un comportamiento “completamente inaceptable” durante la filmación de la película. “El trato que Joss Whedon dio en el set al reparto y el equipo de Liga de la Justicia fue asqueroso, abusivo y nada profesional”, escribió, en ese momento, en sus redes sociales.

Qué otras denuncias de maltrato recibió Joss Whedon

Las declaraciones de Whedon fueron una bomba dentro de Warner, que inició una auditoría interna por la denuncia pública. A partir de lo que dijo Fisher saltó a la luz otra situación similar que pasó con el director, pero con otro elenco, el de Buffy, la cazavampiros. Charisma Carpenter, una de las protagonistas de la serie, escribió una carta en la que dijo que Whedon generó un ambiente tóxico y abusó de su poder en numerosas ocasiones.

La intérprete aseguró que el realizador siempre mantuvo un clima hostil y que los “incidentes perturbadores” le provocaron una condición física que todavía sufre. “Sobrellevé la situación de forma aislada y, a veces, de manera destructiva”, comentó.

Gal Gadot, en una escena de "Wonder Woman 1984". (Foto: AP/Clay Enos/Warner Bros.)

Luego, se refirió a las características del realizador y cómo se mostraba en los sets. “Era malo y mordaz, despreciaba a los demás abiertamente y, a menudo, tenía favoritos”, enfatizó. Las compañeras de reparto de Carpenter, Sarah Michelle Gellar y Michelle Trachtenberg, la apoyaron y ratificaron la acusación pública.

La realización de Liga de la Justicia fue caótica. El realizador original, Zack Snyder, abandonó los sets debido a la muerte de la hija, y los productores decidieron contratar a Whedon, que venía de hacer el éxito de Avengers con Marvel, la competencia de DC. A partir de ese momento, el director cambió buena parte de la trama, ordenó un alto porcentaje de retomas y, los arcos narrativos de varios personajes se vieron afectados. Entre ellos, el de Cyborg, interpretado por Fisher.