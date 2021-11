Micaela Viciconte confirmó su embarazo en MasterChef Celebrity

Micaela Viciconte finalmente confirmó su embarazo en pleno aire de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). La participante contó que espera su primer hijo con Fabián Poroto Cubero, y que es un varón al que llamarán Luca.

A principio de mes, se dio a conocer que Mica Viciconte y Fabian “Poroto” Cubero estaban esperando su primer hijo juntos. Es por eso que Santiago del Moro, conductor del programa, le consultó a la modelo en la gala de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) del pasado jueves por la noche si tenía que hacer algún anuncio sobre los rumores de embarazo y ella, si bien no lo desmintió de manera rotunda, eligió evitar dar una respuesta afirmativa.

Cómo anunció Mica Viciconte su embarazo

Pero este 23 de noviembre, Santiago del Moro volvió a preguntarle a Mica: “Me tomo el atrevimiento, discúlpame, pero ¿tenés algo para contarnos?”, le consultó el conductor a la participante antes de entrar al mercado y antes de quitarle 30 segundos a cuatro de sus compañeros. “Yo ya lloro", dijo la participante visiblemente emocionada. "Es una linda noticia, que estoy embarazada”, le contestó Viciconte.

Cuál es el nombre del hijo de Mica Viciconte y Fabian Poroto Cubero

Luego, dio más detalles del bebé que espera con Poroto Cubero. “Estoy de casi cuatro meses, un montón. Sé el sexo, sé el nombre, todo. Es un nene. Fabián deseaba el nene a morir, y yo quería nena; obvio que está todo bien. Pero fue nene así que Luca Cubero”, agregó Mica Viciconte, ante la algarabía de todos los presentes.

“Es algo buscado, charlado, practicado. Bienvenido Luca a la familia”, concluyó Mica Viciconte en la emisión del 23 de noviembre, tal como había adelantado el periodista Lio Pecoraro semanas atrás, cuando fue grabado el programa.

"Me sensibilicé, vivo llorando... no sé, de lo que era yo más fría, más dura, estoy en un momento muy sensible y todo me toca. Es un momento super lindo para disfrutar", sostuvo.

