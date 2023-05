Miley Cyrus reveló la letra original de su hit "Flowers": "Tenía un sentido distinto"

Miley Cyrus es la portada de la nueva edición de British Vogue. En una extensa entrevista habló de su momento musical, de lo que busca como artista y también hizo referencia a la letra de su hit “Flowers”.

Desde el momento en que se estrenó este single que luego formó parte del álbum Endless Summer Vacation, la prensa y los fans de la ex Hannah Montana comenzaron a especular que podría tratarse de un mensaje para su exmarido, Liam Hemsworth.

La letra de la canción habla del empoderamiento de la mujer, del amor propio y de dejar atrás la dependencia de una pareja. Así, la cantante habló con la reconocida revista del verdadero significado detrás de este tema. Miley Cyrus es chica de tapa de British Vogue. (Foto: Instagram/@mileycyrus).

“No necesito ser una maestra en el oficio de engañar a una audiencia”, empezó diciendo la cantante sobre el contenido de su canción y a continuación reveló cuál fue la versión original de “Flowers”.

“Escribí el tema en un sentido muy distinto. El estribillo decía originalmente: 'Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que como vos lo hacés'. Quería decir: 'claro, puedo ser mi propia amante, pero vos sos mucho mejor'”.

Además, la cantante estadounidense reveló que la primera versión de este hit tenía un estilo más ligado a los años 50. “La canción más triste”, la definió. “La canción es un poco 'fingilo hasta que te lo creas', de lo cual soy una gran fan”, agregó.

La verdadera historia de la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Sobre su separación de Liam Hemsworth, la cantante declaró: “No borraría mi historia ni querría que se borrara” y habló sobre lo nutritivas que pueden ser las experiencias aunque sean dolorosas: “Tener una vida interesante hace que los relatos sean interesantes”. Miley estuvo en pareja con Hemsworth desde 2008 y la relación terminó en 2013. Luego, en 2015, volvieron a intentarlo y solo duraron 8 meses casados, luego de los rumores de infidelidad de parte del actor. El beauty look de Miley Cyrus. (Foto: Instagram/@mileycyrus).

En torno al éxito que está viviendo como una de las estrellas pop más importantes de la actualidad, Cyrus declaró a Vogue que lo vive como “un momento” y no como una fama interminable. Además, sorprendió con sus declaraciones sobre llenar estadios: “Cantar para cientos de miles de personas no es algo que ame. No hay conexión, no hay seguridad. Además, no es natural. Te aisla, porque si no están en frente de 100.000 personas, entonces estás solo”.