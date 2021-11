Mirtha Legrand anunció que volverá a conducir su programa antes de fin de año

Mirtha Legrand, que ya recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, confirmó sin vueltas este jueves que regresará a la televisión argentina para conducir su histórico programa y despedir el 2021. La diva hizo el anuncio durante la presentación de la película La Casa Gucci, en un evento que se realizó en Escobar, provincia de Buenos Aires.

“En diciembre, haré uno o dos programas para despedirme del año”, expresó la conductora en diálogo con Guillermo Andino, el presentador de la gala.

Sin embargo, aún no decidió si lo hará en su programa dominical, Almorzando con Mirtha Legrand, o en el nocturno, La noche de Mirtha. Desde que comenzó la pandemia, en ambos fue reemplazado por su nieta Juana Viale. “¿Ustedes qué prefieren?”, preguntó al público.

Luego de que Andino intentara conseguir más detalles respecto del esperado regreso, la diva esquivó las preguntas: “Ya veremos, ya veremos... Disfrutemos de esta noche, que estamos todos, estamos bien, tenemos salud y estamos contentos”.

No se trata del primer regreso de la actriz desde que se vio obligada a mantenerse recluida completamente, debido a su edad y los peligros de ser una paciente de riesgo en medio de la pandemia de Covid-19.

El pasado 20 de diciembre de 2020 volvió a su programa tan sólo por ese día, tras nueve meses de ausencia. En aquella ocasión, estuvo como invitada de su nieta. También asistió su hija, Marcela Tinayre, y la hija mayor de Viale, Ámbar de Benedictis. Es decir, cuatro mujeres de cuatro generaciones diferentes en la misma mesa.

Aquel día, muy emocionada, le dedicó el programa a Goldie, su hermana melliza, que había fallecido el 1 de mayo. Cabe recordar que un año antes, el 17 de agosto de 2019, había muerto su otro hermano, el cineasta José Martínez Suárez. Ocho meses después, el 28 de agosto de 2021, volvió a estar al frente de su histórico programa, que había conducido por última vez en marzo de 2020.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, expresó en su vuelta a la pantalla.

Luego, la reconocida conductora de 94 años agregó: “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? 'Trabaje, trabaje, trabaje...'. Es la mejor terapia”.

Aunque su regreso definitivo parecía estar cerca, el panorama cambió completamente luego de que fuera internada en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires por los malestares que comenzó a sufrir en la noche del miércoles 29 de septiembre.

Tras varios estudios, le detectaron un problema coronario y debió ser sometida a una intervención, en la que le colocaron dos stent. Luego de 12 días, recibió el alta.

Ya recuperada, plena y eterna, Mirtha decidió seguir alimentando su leyenda, justamente en la misma mesa en la que alimenta a sus invitados.