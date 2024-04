Mirtha Legrand terminó con el misterio sobre la relación entre Imanol Arias y Mercedes Morán

Desde que Mercedes Morán e Imanol Arias se subieron al escenario para protagonizar Mejor no decirlo, los rumores comenzaron a circular: según trascendió, a los actores los unía mucho más que una relación laboral o una cercana amistad. Con los artistas sentados en su mesa, la Chiqui no dejó pasar la oportunidad y se sacó la duda apenas pudo. “¿Ustedes están de novios?”, disparó en La noche de Mirtha, luego de escucharlos hablar y notar la gran química entre ellos. Los artistas respondieron de inmediato.

Morán y Arias participaron del programa de eltrece junto al actor Juan Leyrado y el ministro de salud porteño Fernán Quirós. La pregunta de Mirtha llegó cuando los invitados hablaban de la comedia y destacaban la importancia de la risa para la vida. “Reír todos los días hace muy bien a la salud”, destacó el especialista. Imanol, luego de coincidir, reveló que es la primera vez que está al frente de una comedia. “Está como loco, imaginate”, acotó Morán. “Yo estoy fascinado con lo bien que me sienta”, reconoció el español. “Los días que descanso es verdad que descanso, pero echo de menos”, agregó.

La conductora, quien fue a ver la obra el jueves pasado al teatro La Plaza y aplaudió la puesta de pie, los volvió a felicitar y aprovechó para resaltar en ese momento el buen estado físico de los dos. “Qué bien están físicamente, porque se arrodillan… yo decía ´ay, si se tienen que levantar los dos´. No es que sean mayores y no puedan hacerlo, pero en escena es distinta la cosa. Y lo hacen con una elegancia…”, reconoció.

Luego de que Morán explicara que repiten los movimientos de la obra muchas veces por semana y eso repercute en el cuerpo, Imanol compartió con gracia una infidencia del detrás de escena. “Para poner un poco de guinda en esto, no se lo he contado a Mercedes porque no quería. Hay un momento en el que estamos en la cama, y en un cambio de ropa ella sin querer me dio con la rodilla en una costillita. Yo que no tengo nada que proteja la costilla he estado como cuatro días durmiendo del lado izquierdo”, reveló. “Él no me dijo nada pero eligió decirlo acá, para que no se entere nadie”, retrucó Morán. Y luego de las risas de los comensales, le tiró un besito al español. “Gracias mi amor”, agregó.

Atenta a las miradas, las sonrisas y los guiños de los artistas, Mirtha encontró la oportunidad para insistir al aire con lo que ya les había consultado en privado el día que vio la función. “¡Cómo se complementan! ¿Están de novios ustedes?”, lanzó. “No”, respondió de inmediato Morán, mientras Arias negaba con la cabeza, en silencio. “Todo el mundo quiere. Sentimos la presión”, contó la actriz, y Mirtha comentó que la noticia salió publicada. “A mi me encantaría que estuvieran de novios”, siguió. Luego de dio vuelta, miró a los ojos al español, le pidió que le de la mano y exclamó: “Vos no dijiste nada, Ladislao”, en referencia a su célebre papel de cura en la película Camila. “Es que no se dio. A mí me gusta mucho Mercedes”, susurró. “Te lo dije ayer. La admiro muchísimo”, siguió. “Entonces pónganse de novios. Yo soy Chiqui la casamentera”, les pidió la diva de la TV.

“Es verdad que es a la única mujer a la que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo beso dos o tres veces, y en mi vida ahora mismo eso es una novedad porque yo vivo solo. Estoy en una etapa solitaria de mi vida”, explicó Imanol para salir del paso. “Me dijo el director que eso lo pediste vos, que no estaba en el libreto”, intervino Leyrado. “Bueno, ahí si forcé un poco”, cerró el actor, entre risas.

Mirtha Legrand ya había encarado a la pareja el jueves por la noche cuando fue al Paseo La Plaza a verlos actuar. Cuando terminó el espectáculo, el público la ovacionó y ella devolvió el gesto con agradecimiento. Luego, tuvo un breve ida y vuelta con los protagonistas para las cámaras de Mediodía Noticias. “Son dos actores geniales, les tengo una admiración inmensa”, les dijo. Y fue directo al punto: “¿Están ustedes dos saliendo?”. Los dos lo negaron de inmediato. “Me encantaba la idea”, se lamentó.