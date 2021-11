Mirtha Legrand no quiso perderse las elecciones 2021 y le pidió a su chofer que la llevara a votar. Le tocó en La Rural y su paso por el predio fue distinto a los anteriores. Poco contacto con la prensa, ya que hizo muy rápido y pudo regresar pronto a su departamento para continuar con su recuperación luego de la colocación de dos stents en su corazón.

Ante la llamada de Teleshow, la diva expresó que ya tenía definidos a sus candidatos. “Anoche no dormí por la emoción de votar. Voté en La Rural y me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo”, expresó la conductora que llegó al lugar de votación con un impecable look turquesa.

“Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”, comentó a este medio sobre los minutos que pasó en el predio ubicado en el barrio de Palermo. Sobre su salud, Chiquita manifestó a este medio que sigue “recuperándose”.

En el último tiempo, tanto ella como su familia se llevaron un gran susto el 30 se septiembre cuando ingresó de urgencia luego de descomponerse: una serie de estudios determinaron que tenía una obstrucción coronaria y los profesionales actuaron de manera inmediata al colocarle dos stents en su corazón.

Mirtha Legrand votó en medio de una lluvia de aplausos: “Anoche no dormí por la emoción”

Desde entonces, la máxima diva de la televisión argentina permanece en su departamento de Avenida del Libertador -en el barrio porteño de Palermo- acompañada por sus colaboradores, aquellos que trabajan hace años a su lado. Y también recibe a los médicos que le hacen un seguimiento para ver cómo sigue su recuperación. En tanto, su hija Marcela Tinayre y sus nietos Juana y Nacho Viale también están en permanente contacto y atentos a la conductora. La visitan, la llaman por teléfono, se comunican por WhatsApp: adaptada a las nuevas formas de comunicación, ¡Mirtha hasta responde con emojis!.

Días atrás, su hija dio una nota en televisión en la que contó la preocupación que tuvo durante los días de internación de su madre. “Me asusté mucho y cuando mamá salió del sanatorio me agarró un dolor como si me hubiera tirado de un quinto piso. Dolor en todo el cuerpo y mucho cansancio. Un día no hice el programa porque necesitaba dormir para reponerme”, sostuvo Marcela.

Nacho Viale, por su parte, estaba de viaje cuando su abuela fue ingresada de urgencia al centro médico. Y a su regreso, lo primero que hizo fue ir a visitarla. “Te amo. ¡Sos una leona”, le escribió en su cuenta oficial de Twitter el día que la conductora recibió el alta.

Y su nieta, en tanto, desde hace un año y medio que la reemplaza en sus clásicos programas cuidando su lugar para cuando ella decida que es el momento de regresar a la televisión. Es que la pandemia del coronavirus la obligó a tener que abandonar la conducción de los ciclos que se emiten el sábado a la noche y el domingo al mediodía.