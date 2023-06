Morena Rial confirmó que llevará a juicio a Silvia D'Auro, por abuso y maltrato

Silvia D'Auro volvió a estar en el centro de la escena por las fuertes declaraciones de Morena Rial, quien la acusó de haberle arruinado la vida con sus maltratos verbales y físicos. Ahora, la joven aseguró que llevará a la Justicia a su madre adoptiva por el calvario que la hizo atravesar durante su infancia.

En un móvil con Socios del Espectáculo (eltrece) Morena aseguró que tiene testigos para respaldar su relato: “Voy a resguardar su identidad, pero sí, vamos a ir a juicio”. Además, volvió a referirse a su vínculo con Jorge Rial y el enfrentamiento que desató el escándalo en los últimos días. La expareja de Jorge Rial fue duramente atacada por Morena Rial (Foto: Captura América). Por: Instagram

“A mí no me afecta, sí me duele, pero es una guerra que arrancó él por mensaje y yo la voy a hacer pública”, declaró desafiante Morena. Sobre su madre adoptiva dijo: “Una persona como ella no tiene lógica, es psiquiátrica, ojalá que se interne pronto porque no está bien de la cabeza”.

En varias ocasiones la joven se encargó de revelar detalles escalofriantes de su infancia y los maltratos que recibió por parte de Silvia. La mediática comenzó diciendo que la empresaria no la dejaba ver Floricienta ni Violetta y también le impedía tomar gaseosas. “Un día nos mandó a comprar pan con Rocío y nos comimos dos mignoncitos. Ella pesó la bolsa y al darse cuenta de que había menos de lo que pidió nos pegó. A Rocío le metió una piña. También me quemaba el cuerpo con cera”, rememoró con angustia. Rocío y Morena Rial no están interesadas en recomponer el vínculo con Silvia D'Auro. (Foto: Twitter/rialjorge)

El último contacto de Morena Rial con Silvia D'Auro

El 27 de marzo de 2019, Morena Rial se convirtió en madre de Francesco Benicio, el fruto de su amor con el futbolista Facundo Ambrosioni. Después de la cesárea, se comunicó con Silvia D'Auro para avisarle del nacimiento del bebé, y le ofreció que fuera a la clínica para conocerlo. Sin embargo, la respuesta de la empresaria terminó con cualquier tipo de ilusión sobre un acercamiento entre madre e hija. “Yo no tengo nietos”, disparó la mujer.

“Está todo mal con ella. Más allá de que me haya bardeado cuando quedé embarazada, después nunca hubo una respuesta. Si nos adoptó fue para algo. La adulta debería ser ella y nunca lo fue”, recordó la mediática tiempo atrás, cuando le consultaron por ella. Silvia D'Auro eligió desaparecer del mundo mediático tras su separación de Rial. (Foto: Pronto)

El que también se metió en la polémica fue Luis Ventura, testigo del pésimo vínculo que D'Auro mantenía con las dos nenas que adoptó junto a Jorge Rial. “No sé si corresponde que yo cuente. Ante todo, fue una decisión de las hijas y no de otras personas. Ellas dicen que quedaron desencantadas, decepcionadas. Silvia tiene su estilo de vida, tiene su manera de pensar, de ejecutar. Ella tomó el lugar que le dio Jorge... La que luchó por las hijas fue ella. Yo pienso que ella quiso darle hijos para aplacar una crisis de pareja. La búsqueda fue tener hijos”, expuso.