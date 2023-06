Morena Rial contó cuál es su nombre real y sorprendió a todos

Morena Rial habló por primera vez de su historia de vida y dejó sin palabras a todos. Dijo quién es su verdadera madre, por qué la dio en adopción y hasta reconoció que pudo perdonarla, aunque por ahora no está en sus planes viajar a conocerla. También se animó a decir cuál es su verdadero nombre, el que le pusieron en la partida de nacimiento hace 24 años.

En su última visita a LAM (América), la influencer comentó que la anotaron como Azucena Luna. Así también se llama la mujer que la tuvo en la panza. Sin embargo, Jorge Rial y Silvia D'Auro eligieron que fuera Morena, por el que ahora es conocida popularmente.

La joven, además, indicó que su hermana Rocío también fue inscripta de otra forma. Así lo descubrieron semanas atrás, cuando se presentaron en la Embajada de España para hacer un trámite.

Azucena Luna, la mamá biológica de Morena Rial. (Foto: captura de América)

Quién es la mamá biológica de Morena Rial

Morena Rial volvió a hablar de su familia biológica y generó curiosidad entre los televidentes de LAM (América), donde se sentó nuevamente para reafirmar todos los dichos contra su papá. En un momento de la entrevista, Ángel De Brito mostró la primera foto de Azucena Luna, la mamá de la mediática, y un detalle llamó la atención en las redes sociales.

Varios usuarios aseguraron que la tucumana de 45 años no se parece mucho a la hija adoptiva de Jorge Rial. A la joven eso no le importó mucho, ya que por ahora no piensa viajar a conocerla personalmente, aunque sí confirmó que la perdonó por haberla dado en adopción apenas nació.

“Es una familia muy humilde y yo tengo un gran corazón, pero en este momento no estoy pasando por un buen momento como para poder ayudarlos, que es lo que intentaría hacer. Entonces prefiero por ahora dejarlo así”, había dicho Morena, que se enteró de la existencia de tres hermanos. Morena Rial fue adoptada por Silvia D'Auro y Jorge Rial. (Foto: Twitter/rialjorge)

Azucena contó que cuando quedó embarazada de Morena tenía 20 años y estaba en Tucumán, de donde es oriunda. “Después me fui a Buenos Aires con Silvia (D'Auro), pero yo no tenía ni idea de que eran famosos. (La conocí) en un trabajo mío. Mis patrones tenían familiares en Buenos Aires que era albañiles, (...) me hicieron estudios, chequeos del embarazo y pasó lo que pasó”, se le escuchó decir en un audio que tenía Ángel De Brito.