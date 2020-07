Moria Casán, durísima con Georgina Barbarossa: "Es una persona desagradable"

Este viernes por la mañana anunciaron los nombres de los confirmados para participar del "Cantando 2020". Georgina Barbarossa era una de las figuras que aparecía en la lista del certamen, sin embargo, su presencia duró apenas un instante ya que renunció.

Al enterarse que Moria Casán preside el jurado del certamen se dio de baja y se ausentó al ensayo junto a su coach. Así lo comunicaron esta tarde en " Confrontados" y para completar la información brindaron un móvil con la diva ortomolecular, quien redobló la apuesta y enfrentó a la actriz.

"Siempre armó un incendio", dijo irónica la "One" sobre el escándalo en el que se vio envuelta. Y agregó convencida sobre la artista: "Me da pena que alguien pierda un trabajo por mí así que ofrezco para que esta señora no se quede sin trabajo, que en el momento en el que ella esté yo retirarme".

"Para mí es una persona desagradable y dije que no la iba a mirar pero si cuando estuviera, porque me hace mal, mi retina rechaza, pero sí que la iba a calificar. Ella no puede trabajar donde estoy yo", sostuvo.

"No es una buena profesional, abandona elencos y se va. No es trigo limpio como profesional. Como profesional no existe. Ella obliga a la empresa en elegir entre ella y yo. Discriminadora serial", disparó Moria.

"La empresa tenía muchas ganas de que yo esté", indicó la diva. Y concluyó: "No puede perder el trabajo por mi así que me ofrezco a irme en el momento que esté ella y no nos vemos".

DiarioShow