Murió en Nueva York Cecilia Gentili, actriz y activista trans argentina que brilló en "Pose"

Cecilia Gentili murió en Nueva York a los 52 años de edad. Era una reconocida actriz y activista trans argentina que trabajó en defensa de los derechos del colectivo trans y de las trabajadoras sexuales en la ciudad estadounidense. Además, formó parte de Pose, la serie que fue furor en Netflix.

La noticia a través de sus redes sociales por un posteo de sus allegados. "Nuestra querida Cecilia Gentili murió esta mañana y su espíritu seguirá velando por nosotros. Sean amables unos con otros y ámense con ferocidad", expresaron, para luego pedir "privacidad, tiempo y espacio para llorar". Murió Cecilia Gentili (Foto: Captura Instagram /ceciliagentili72)

Quién era Cecilia Gentili

Cecilia Gentili nació en Gálvez, Santa Fe. A los 26 años migró a Nueva York, donde se convirtió en una reconocida defensora de los derechos trans. También trabajó en campañas de prevención del HIV.

"Ella era muy reconocida como activista latina en los Estados Unidos, tenía un compromiso muy fuerte con esta causa y era muy cercana a las chicas del grupo Transgrediendo, de Queens", dijo la presidenta del Archivo de la Memoria Trans de Argentina, María Belén Correa. Murió Cecilia Gentili (Foto: Captura Instagram /ceciliagentili72)

"Ella, una chica de Rosario que incursionó en el teatro, en el under rosarino durante mucho tiempo. En 1999 o 2000 se fue a Estados Unidos y empieza a hacer una vida allá, pero con el tiempo comienza a hacer también activismo. En 2018 gana el casting para hacer un personaje bastante emblemático de 'Pose', donde representaba una (trans) latina viviendo en Estados Unidos que colocaba silicona de dudosa procedencia", contó Correa en referencia a su interpretación de Mrs. Orlando que le valió estar tres temporadas en la serie.

En los últimos años, Gentili había ampliado su trabajo al mundo de las artes, según la publicación Gothamist, que señala que sus memorias de 2022, Faltas: Letters to Everyone in My Hometown Who Isn't My Rapist ("Faltas: Cartas a todos los de mi ciudad natal que no son mis violadores"), ganó el premio Stonewall Book.

"Su muerte fue inesperada, el 31 de enero había sido su cumpleaños, que celebró con una fiesta con muchos invitados. Ahora lo vemos como una especie de despedida", concluyó Correa.