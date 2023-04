Nacho Castañares se mostró sorprendido al ver a su padre trabajando con Benjamín Vicuña: "Le va mejor que a mí"

Nacho Castañares sorprendió a sus fanáticos con un peculiar posteo que hizo en sus redes sociales. Es que el participante de Gran Hermano (Telefe) quedó impactado al ver fotos de su papá grabando una película con Benjamín Vicuña.

“Le va mejor que a mí”, escribió el joven con sinceridad en su perfil de Twitter junto a las postales en las que Rodolfo posó muy alegre por su nuevo desafío laboral junto al reconocido actor chileno.

“¡Genio! Gracias por tu generosidad, Benjamín Vicuña”, lanzó el papá de Nacho en una de sus historias de Instagram. Fue de esa manera que el hombre -que se desempeña como actor, peluquero y estilista- dio a conocer que protagonizará un personaje en la película El silencio de Marcos Tremmer, y revolucionó a los internautas. El papá de Nacho Castañares sorprendió al mostrar que está grabando una película con Benjamín Vicuña. (Foto: Captura Twitter / nachoo_cp).

“Rodo es una superestrella”, “Le va mejor que a muchos exhermanitos”, opinaron algunos usuarios en Twitter tras enterarse del primer día de rodaje con el exmarido de Pampita Ardohain. El film es un drama de Miguel García de la Calera que contará con escenas grabadas en Argentina, República Dominicana y España.

Rodolfo ganó mayor reconocimiento gracias a la semana que ingresó a Gran Hermano para visitar a su hijo. Fue en esos días que el hombre demostró su personalidad y el profundo vínculo que tiene con Nacho, aunque también, generó controversias entre los fanáticos con malos tratos hacia los perritos de la casa. El papá de Nacho sorprendió al mostrar que está grabando una película con Benjamín Vicuña. (Foto: Instagram / benjaminvicuna.ok - rodopose).

Nacho Castañares consiguió su primer canje para una marca de semillas de girasol

El participante, que quedó segundo en el reality, compartió una foto donde se lo ve posando con una mochila, gorra y botella térmica de una reconocida marca de semillas de girasol. Como así también unos cuántos paquetes del producto en sus distintas versiones -clásicas, peladas, gigantes y tostadas y saladas, entre otras-.

La publicidad no pasó inadvertida entre sus más de un millón de seguidores, que en Twitter bromearon con todo tipo de comentarios. El canje de Nacho Castañares revolucionó las redes. (Foto: Instagram /nachoo_cp)

“No puede ser”, “Mi sueño”, “El hombre definitivo”, “Tranquilamente podría ser yo si fuera conocida”, “¿Cómo no vamos a hacer ganar a ese tipo?”, “Qué envidia”, “Necesito el canje que pegó Nachito”, fueron algunos de los comentarios que más se replicaron en redes.

Nacho no es el único participante de Gran Hermano que hace canjes. En enero, poco después de quedar eliminado, Thiago Medina sorprendió al contar que quería un termo de una marca premium y después de un posteo en sus redes lo consiguió.

Por su parte, Coti Romero fue lapidaria con quienes la criticaron por cobrar 50 mil pesos un canje. “Soy influencer desde hace mucho. No es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. (...) Obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”, reconoció. Y disparó: “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. (...) Si les gusta bien, y si no también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”.