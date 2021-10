Nacho Viale contó cómo sobrelleva la internación Mirtha Legrand y confirmó cuándo le darán el alta

Mirtha Legrand continúa internada tras haber sido sometida de urgencia a la aplicación de dos stents. Para alegría de todos sus fans, la salud de la reina de los almuerzos está mejorando a pasos agigantados. Así lo confirmó Nacho Viale, quien habló sobre la condición de su abuela durante el América Rockstar 2021.

La jornada de charlas y entrevistas corresponde a un evento que se da en el transcurso de varios días llamado America Business Forum. El mismo se celebra en Uruguay y reúne a CEOS, empresarios y líderes culturales, artísticos y económicos de la región, con el fin de poder planear el futuro del continente. En ese marco, el productor televisivo dio un reportaje. Durante su segundo día, el foco estuvo puesto en los “líderes del futuro” y esto incluyó una entrevista a Nacho Viale que, a sus 40 años, ya cuenta con su propia productora de televisión y está a cargo de uno de los programas más vistos de la pantalla de eltrece.



Aunque el hijo de Marcelo Tynaire fue invitado para hablar sobre su carrera en el mundo de la televisión, fueron inevitables las preguntas sobre su abuela, que continúa internada en el Mater Dei. Si bien su estado de salud es favorable, no deja de preocupar a sus seguidores.

“Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa”, aseguró. Y a modo de prueba sobre sus dichos, compartió una graciosa anécdota. “Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Me mandaron un listado de gente para entrar”, relató. En ese sentido explicó que él les pidió a los responsables del centro de salud que no dejaran ingresar a nadie, ya que eran muchas personas y Mirtha necesitaba descansar. Sin embargo, fue mucha su sorpresa cuando le contestaron: “Las está haciendo entrar tu abuela”.

Ahí mismo, tomó cartas en el asunto y se comunicó con la conductora. “La llamé y le dije 'abuela, escuchame?' y ella me interrumpió y me respondió: 'No, yo estoy aburrida...'. Entonces me fijé la lista y eran la cosmetóloga, la peluquera y la maquilladora? ¡Ya era todo el canal! Ese es un buen síntoma”, manifestó al dar detalles de la situación que generó las risas de los presentes.

No es sorpresa para nadie que Mirtha Legrand haya hecho entrar a la sala de internación a todo el equipo de belleza. La conductora es conocida por su glamour. De hecho su hija Marcela Tinayre relató durante su programa Las Rubias (Net TV) que el día que fue a visitarla al sanatorio, la diva la estaba esperando sentada en la camilla completamente maquillada.