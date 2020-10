Nació Agustín, el primer hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese

Mora Calabrese y Abel Pintos le dieron la bienvenida a Agustín, el primer hijo de la pareja. El niño nació este miércoles en Resistencia, Chaco, provincia natal de la flamante mamá.

Ángel de Brito fue el encargado de dar la gran noticia a través de su cuenta de Twitter. "Abel Pintos fue papá. Nació a las 19.30, en Resistencia", detalló el periodista y conductor de El Trece.

Seis días atrás, el cantante, compositor y productor argentino, de 36 años de edad, publicó una tierna foto donde le anunciaba a su hijo, mientras miraba y tocaba el vientre de la empresaria, que se había afeitado para no pincharlo.

"No te voy a pinchar con la barba, ni te voy a hacer cosquillas con el bigote. ¡Cómo te estamos esperando chiquito!", escribió junto a la imagen. Y agregó: "Solo pienso en ti y en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar, a que estés aquí".



Dos meses atrás, Abel Pintos presentó una canción para su hijo. Una noche soñó con él y al día siguiente compuso "Piedra libre", un tema en el que refleja la etapa más grandiosa que haya vivido nunca en su vida.

La pandemia del coronavirus y su paternidad han avivado su ya de por sí prolífica pluma como compositor. Y en estos meses ha escrito mucho, incluida "Piedra libre", que compuso con su hermano Ariel y fue elegida nuevo single de su futuro álbum, el décimo de estudio.

"Solo pienso en ti, y en la libertad de abrazarte. Y ya no puedo esperar a que estés aquí"- Abel desnuda su alma en el tema: "Es una canción que escribo a raíz de un sueño que tengo en el que juego a las escondidas con Agustín, con mi hijo. Lo escucho correr por la casa, cerrar puertas, esconderse en placares, y cuando voy a buscarlo nunca lo encuentro", reza la canción dedicada a Agustín.

El 12 de octubre, Pintos se refirió a su compañera de vida y hasta confesó que "deseamos una familia numerosa".

En diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Abel reconoció que la primera vez que pensó en tener un hijo fue cuando conoció a Mora. "Tenemos una unión muy fuerte y muy intensa, nos elegimos de una forma muy sincera, muy genuina. Hemos pasado por muchas etapas, tenemos un conocimiento muy grande el uno del otro, y tenemos algo muy lindo que más que aceptar lo del otro, es cómo ayudamos al otro a aceptarse a sí mismo. Acompañamos al otro en esto de todo lo que uno trae consigo mismo en ciertas etapas de la vida. Muchas veces hay ciertos pasajes y ciertas decisiones en muchos momentos que cuestan aceptarse e ir para adelante y tener una persona acompañándote y ayudándote a vos a aceptarte, es realmente maravilloso", se sinceró.

Al referirse al momento en el que decidió dar a conocer su relación, que ya llevaba años en el anonimato, el cantante dijo: "Fui absolutamente libre y pude compartirlo desde la felicidad, porque lo que me llevó a poder compartirlo es que por primera vez en mi vida, llegué a sentir mis manos llenas de certezas en ese sentido, en el amor. Una certeza muy grande entre mis manos y mi corazón, era necesario porque me estaba rebalsando a mí mismo, se me salía por la cara, por el cuerpo, las expresiones y quería compartir mucha alegría".

"Mora es una persona especial, íntegra, muy independiente en todos los órdenes y esa sabiduría de independencia hace que sepa comprender y apoyar la independencia de los demás. Es una compañera excepcional”, concluyó emocionado al hablar de la madre de su hijo.

Exitoina