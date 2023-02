Nació el primer hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

Este miércoles Calu Rivero y Aíto de la Rúa se convirtieron en papás de Tao, su primer hijo juntos. La noticia fue confirmada por Laura Ubfal al aire de Intrusos (América).

Días atrás, la actriz había contado que lo llamarían “Tao”, un nombre que puede ser de niña o de niño y significa “el camino de la vida”. Es de origen chino y es el más tradicional en ese país.

El último posteo de Calu Rivero previo al nacimiento de su bebé

Hace algunas horas, previo a dar a luz a su primer hijo, Dignity publicó unas tiernas fotos junto a su pareja. “In the flow of nature (Fluyendo con la naturaleza)”, escribió. Calu Rivero junto a Aíto de la Rúa. (Foto: Captura Instagram /lacalurivero)

El posteo no pasó inadvertido entre sus más de 900 mil seguidores que le dejaron miles likes y cientos de comentarios cariñosos. Entre ellos se destacó el mensaje de Marou Rivero, hermana de la actriz, que expresó: “Los amo”.

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

La actriz y el hijo del expresidente de la Nación vivieron un romance en el 2008. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, había declarado ella en aquel entonces que tenía 21 años.

Luego, vivió un intenso pero breve romance con el documentalista ruso Andrey Manirko de quien se separó cinco meses después de haber hecho pública la relación. El posteo con el que Calu Rivero confirmó su reconciliación con Aíto de la Rúa. (Foto: Instagram / lacalurivero)

Fue entonces que, tras la separación y 13 años distanciados, ella y el empresario volvieron a reencontrarse, pero mantuvieron el vínculo bajo total hermetismo. “Yo no ando contando los besos, las cosas. Es como, ¿de dónde salieron estos? Parece que si no hablás en las redes, no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era '¿dónde estás? ¿qué te pasó?'. No me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”, expresó tiempo atrás al aire de LAM (América).

Calu explicó que cuando se separaron había sido definitivo, pero que su relación nunca fue mala. “Quedamos siempre muy bien. Es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto. ¡Ni idea! Trece años después, quién me iba a decir que iba a ser el padre de mi hijo o mi hija”, reflexion