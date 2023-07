Nació el primer hijo de Lindsay Lohan

Lindsay Lohan ha dado a luz a su primer hijo. La estrella de Juego de gemelas y su esposo, el financiero Bader Shammas, son padres de un “hijo hermoso y saludable” llamado Luai, dijo su representante a The Associated Press en un comunicado hace instantes.

“La familia está locamente enamorada”, decía el comunicado.

Lohan, que ya tiene 37 años, dio a luz en Dubai, que es donde vive con su familia, según Page Six. Pero aún la fecha exacta de nacimiento de su hijo no fue revelada. Lindsay Lohan anunció su compromiso con Bader Shammas, a través de su cuenta de Instagram, desde Dubai. Foto Instagram Lindsay Lohan

Un nombre árabe

Luai es un nombre árabe que significa “escudo” o “protector”. Lohan anunció su embarazo en marzo con una foto publicada en Instagram de un traje de bebé blanco que decía “Próximamente”.

Ha vivido en el extranjero durante varios años y está casada con Shammas desde el año pasado. Lindsay Lohan, en "Juego de gemelas".

La actriz de Un viernes de locos solía aparecer en noticias negativas de tabloides, pero ahora mantiene un perfil público más discreto. Regresó a la actuación, y protagonizó Falling for Christmas (Navidad de golpe) de Netflix el año pasado, y actúa en la próxima comedia romántica Irish Wish del mismo servicio de streaming.

Cómo había anunciado su embarazo

Lindsay Lohan dio la gran noticia con una foto y un brevísimo texto en su cuenta oficial de Instagram. Publicó una ropita de bebé color blanco con un cartel de "Coming soon", o sea "Muy pronto". Y escribió "¡Estamos bendecidos y emocionados!

Los rumores de que la pareja se había casado empezaron a surgir en julio del año pasado luego de anunciar su compromiso y posteriormente ella confirmó la noticia llamando “mi esposo” al banquero kawaití. Fue una boda secreta. El posteo de Linday Lohan en su IG.

“Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Me sorprende que seas mi marido”. Así anunció el compromiso con Shammas. Y añadió: “Mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días”.

Su vida en Dubai

Lindsay Lohan tiene 37 años y en su cuenta de Instagram acumula 12,4 millones de seguidores. Desde hace casi una década vive en Dubai, donde dice haber encontrado la paz y tranquilidad que no hallaba en Hollywood.

“Mudarme aquí fue un nuevo comienzo”, confesaba en una entrevista con la revista Emirates Woman en 2018. “Se oye hablar más de la actualidad real que de los chismes de los famosos, lo cual aprecio mucho. Y no es que salga mucho por la noche, es un estilo de vida muy diferente para mí. Me vine con ese propósito: no tengo que ser vista públicamente todo el tiempo, ni comentar lo que estoy haciendo".

Lindsay Lohan comenzó su carrera como modelo infantil, a los tres años de edad. Su primer trabajo actoral fue en la telenovela Another World a la edad de 10, y debutó en el cine con la nueva versión de Disney de 1998 de The Parent Trap. Fue un enorme éxito y luego siguió con películas para televisión como Life-Size (2000) y Get a Clue (2002).