Nació la segunda hija de Darío Barassi y Luli Gómez Centurión

Este miércoles nació Inés, la segunda hija de Darío Barassi y Luli Gómez Centurión. Ellos ya son papás de Emilia de tres años. La noticia fue confirmada por el periodista Pampito a través de las redes sociales.

“Ayer nació Ines la hija de Dario Barassi y Lucía Gómez Centurión”, escribió el panelista de Monento D (eltrece) en Twitter junto al emoji de un corazón rojo. Darío Barassi fue papá por segunda vez. (Foto: Captura /@PampitoOk)

A comienzos de mayo, el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) se mostró emocionado de confirmar que esperaban una nena. “Estamos embarazados, chochos, felices”, expresó al aire de LAM (América). Darío Barassi junto a su esposa, Luli Gómez Centurión, y su hija Emilia. (Foto: Instagram /dariobarassi)

En aquella oportunidad aseguró que con la paternidad descubrió un universo nuevo que lo hace completamente feliz. “Tengo una gran vocación de padre. (...) Estoy muy contento de volver a transitar ese universo. Muy feliz y contento”, indicó. Darío Barassi mostró "la primera foto" de Inés. (Foto: Captura de video)

Darío Barassi contó que quiere un tercer hijo: “Lo propuse porque vamos a tener otra nena”

Después de confirmar que sería papá por segunda vez, Barassi contó que le propuso a su esposa agrandar aún más la familia para buscar el varón.

“Soy muy papá de pibas, son geniales, si me piden ir a un recital de Patricia Sosa, voy, pero no sé. Cuando me enteré que iba a ser nena le dije a mi mujer 'gorda, por ahí habría que ver si tenemos un tercero'”, confesó el conductor en Socios del Espectáculo (eltrece) al ser consultado por el deseo de ser padre de un nene.

Igualmente, el líder de 100 argentinos dicen aseguró que “van a ir de a poco”.

Darío Barassi mostró la primera “foto” de su segunda hija y confirmó que se llamará Inés

A mediados de junio, sobre el comienzo de 100 argentinos dicen (eltrece), su productora lo increpó al grito de “¡Estoy ofendida con vos! Resulta que me tengo que enterar por otros programas que vas a ser papá”. El conductor bromeó: “¿Yo voy a ser papá?”.

“Voy a hacer algo acá y no lo voy a hacer en ningún otro lado, porque soy el conductor de este programa. Porque después cuando crece le empiezo a poner anteojitos, no la muestro un cho..., pero tengo la primera foto de Inés para mostrar en mi programa. Mirá lo que es esta gorda, ¿se llega a ver?”, dijo mientras apuntaba la pantalla de su celular a la cámara para mostrar una ecografía reciente.

“Tiene el bracito así, ¿se ve? Mirá lo que es esa ñata, mirá lo que son esos ojos”, comentó muy emocionado. “Ya estoy enamorado”, aseguró mientras besaba la pantalla del celular con la primera imagen de Inés.