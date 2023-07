Néstor en Bloque hizo una grave denuncia contra Coscu: "Sos un degenerado"

El streamer Martín Disalvo, más conocido como "Coscu", quedó envuelto en una fuerte polémica este sábado. Horas antes de ganar por knockout en "La velada del año" organizada por Ibai Llanos, el influencer pidió disculpas por sus críticas a María Becerra pero recibió una grave acusación por parte de Néstor en Bloque.

Todo comenzó cuando Coscu reaccionó a Corazón Vacío, el nuevo tema de la artista, y puso en duda que ella hubiera compuesto una parte de la letra. "Sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción, exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre xross y yo", respondió "La Nena de Argentina".

El cruce generó polémica en redes sociales, por lo que el streamer decidió aclarar la situación. "Si ofendí a algún artista con una reacción, les pido mi más sincero perdón. No saben lo difícil que es streamear por horas todos los días y que todo el chat te pida que escuches un tema", explicó.

Sin embargo, el mensaje provocó una reacción inesperada por parte del cantante de cumbia Néstor en Bloque. "A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan solo 17 años. Sos un degenerado. Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste", disparó. Que tranqui todo.

Nestor en bloque vs Coscu. #Fuerte pic.twitter.com/wJfkMFdovN — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 1, 2023

"Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte", concluyó Néstor en Bloque. También incluyó el emoji de un violín, haciendo referencia a que Coscu sería un violador. "La verdad que no necesito dinero, nadie me pagó nada. ¿Quieren ver los chats? Retweet y #CoscuViolin", agregó.

El cruce se volvió tendencia en Twitter, aunque más tarde el cumbiero decidió borrar el tuit y pasar su cuenta a modo privado. El streamer todavía no se expresó públicamente sobre la denuncia, que por el momento quedó solamente en las redes sociales.