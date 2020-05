Nicole Neumann confesó qué le resulta irresistible de un hombre: Lo quiero negar, pero me fijo en...

Nicole Neumann está desatada debido quizás a tanta cuarentena por la pandemia de coronavirus. Tanto es así, que ahora la modelo se animó a confesar los requisitos que tiene que tener un hombre para conquistarla. “¿Qué tiene que tener un hombre para que vos quedes subyugada?”, le preguntó Tomás Dente, su compañero de “Nosotros a la mañana”. “Tiene que ser inteligente, pero divertido y a la vez protector. Y saber respetar”, resaltó.

Allí el Pollo Álvarez tomó el asunto de manera divertida y le pidió unos segundos para poder tomar nota de los atributos necesarios para ganarse su corazón. “Inteligente, pero con mucho humor, que me haga reír, si me aburro no. Inteligente, divertido, y que sepa respetar mis espacios de ermitaña, porque yo de golpe necesito mis momentos de silencio y soledad. Son cortitos, pero necesito que me los den. Por ahí me gusta quedarme en la cama mirando una peli, comer en la cama mirando una peli y quedarme 24 horas así”, detalló sobre su intimidad.

“¿Qué no tiene que tener, qué no te gusta, qué aborreces en un hombre?”, la picó un poco más el panelista. “El aburrido, que no sea protector”, reveló la rubia sin vueltas. “¿El físico va, el físico juega o no?”, le consultó ya más incisivo el conductor. “Vos sabés que sí, peco con eso. Lo quiero negar, pero me di cuenta que es algo que me llama“, admitió por fin Nicole. “Un pibe sexy, divertido, pero que tiene esa pancita prominente, ¿la pancita de vino y de cerveza, te jode?”, la indagó Dente.

“Tuve, tuve. Prefiero que no, obviamente digo, es el primer impacto, después me quedo con lo que hay atrás, si atrás no hay nada pasó el físico”, agregó la sensual modelo. “De lo que anoté, mirá que conozco gente, no conozco a nadie con esos 'sí' y con esos 'no por ahora. Vamos a tener que afinar el lápiz un poquito porque no hay, no tem, no tem“, finalizó el Pollo sobre las picantes declaraciones de la ex de Poroto Cubero.

Esos atributos fueron justamente los que destacó Nicole hace poco en un posteo de Instagram misterioso y quizás apuntado a su ex: “Admiro a esos padres que a pesar de estar separados, hoy en esta situación, salen a hacer las compras de necesidad básica para proteger a los suyos, sus hijos y claro, la madre de los mismos. Quien los acunó en su vientre durante 9 meses, amamantó y crió con tanto amor, quien daría la vida por ellos. Admiro a aquellos padres que se ocupan de que sus hijos, centro de vida por encima de todo. A quienes entienden y fomentan la importancia de que los niños pasen el equivalente de tiempo con su mamá y papá. Hasta quizás más tiempo con su mamá, porque madre hay una sola, ¡según dicen!”, enfatizó en ese momento.

