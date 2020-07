Nicole Neumann se indignó con Fabián Cubero por su broma a Mica Viciconte

La broma que le realizó Fabián Cubero a Mica Viciconte fue motivo suficiente para que Nicole Neumann salga a cuestionar una vez más la actitud de su expareja. El haberle bajado los pantalones a la panelista causó la indignación de la modelo y la preocupación de ella por la integridad mental de sus hijas, Indianna, Allegra y Sienna, quienes viven en la misma casa que su padre.



Cuando este viernes por la mañana le consultaron a la ex "Combate" quién grabó las imágenes de la broma en cuestión, Mica contestó: "No puedo decir quién filmaba por supuesto, pero no (fueron las nenas), somos grandes please".

No obstante, Neumann tiene otro punto de vista con respecto a los dichos de la panelista de "El Show del Problema". Consultada por cómo toma que sus niñas sean testigos de esas situaciones, expresó: "Es terrible, no entiendo... Yo ya no puedo dialogar por nada con Fabián, no obtengo respuesta alguna. O en su defecto, días después, siempre negativas. El abogado tiene el tema".

"Solo quiero defender y preservar la integridad y psiquis de las niñas. Es lo único que me importa", sostuvo la modelo de 39 años en diálogo con Ciudad Magazine. "Por suerte estoy aprovechando para hablar mucho con ellas", concluyó.

