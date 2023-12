Nicole Neumann mostró los destrozos en su casa después del temporal y compartió su preocupación

Luego del fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Airas (AMBA), muchos famosos se mostraron muy preocupados por las consecuencias de la tormenta y no faltaron quienes mostraran cómo los afectó.

A pesar de que se encuentra de luna de miel en Miami, una de las figuras que estuvo muy atenta a todo lo que sucedía fue Nicole Neumann. “Destrozos que me llegan de casa por el temporal. Rezo por todos”, publicó en Instagram junto a una foto de su propiedad donde se pueden ver árboles caídos.

La modelo no fue la única en compartir su angustia. “Tengo miedo, se mueve el edificio. ¿Ya me puedo ir a dormir?”, lanzó Emilia Mernes totalmente preocupada en su perfil de Twitter. “Quédense en sus casas, no salgan a ningún lado con este clima. Cuídense ustedes y sus familias”, alertó Rusherking.

La foto de la casa de Nicole Neumann tras el temporal. (Foto: Instagram / nikitaneumann)

Por su parte, la actriz Malena Narvay también estuvo en el lugar y grabó un video donde mostró cómo quedó el escenario. “Una vez que salgo y hay un tornado, fue mi culpa”, escribió con sarcasmo por los destrozos en el popular evento.

Malena Narvay estuvo presente en la fiesta BRESH de Palermo, donde se derrumbó el escenario por el temporal. (Foto: Captura Twitter)

“Estaba en la Bresh y de repente tornado, nos fuimos corriendo. Ya estamos a salvo, espero que no haya sido tan grave”, lanzó el cantante Emanero en sus redes sociales luego de salir de la fiesta.

Los fanáticos también expresaron su preocupación al ver los posteos de los artistas. “Malena, ¿vos estás bien?”, le consultó una usuaria a la actriz. “Sí, ya refugiada con mis amigos”, respondió ella después de retirarse de la Bresh.

“Terrible el viento que hay”, “Siento que se va a volar el techo”, “Pensé que me habían entrado a robar y al final era el ruido de la lluvia”, “Cuidate Emilia, por favor”, fueron varias de las respuestas que recibió la novia de Duki.