No hay plata: la imitación de Fátima Florez a Milei en su debut en Mar del Plata

Este martes, Fátima Florez debutó con su nuevo unipersonal en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Uno de los momentos más llamativos de la obra fue su interpretación de Javier Milei presidente de la Nación y novio de la humorista.

Durante ese pasaje del espectáculo titulado Fátima 100%, la puesta en escena hizo referencia al líder de La Libertad Avanza. La bandera argentina empezó a flamear en las pantallas gigantes, mientras sonaba el hit de La Renga que acompañó al mandatario durante su campaña.

“¡Hola a todos, yo soy el león!”, se escuchó en los parlantes y el público ya se preparó para lo que se venía. Incluso, un puñado de los presentes se sumó a las arengas por los libertarios y gritos de “¡aguante peluca!”.

Fue en medio de esa efervescencia que la protagonista irrumpió muy bien caracterizada como su novio. Y, aunque tuvo momentos de mucha complicidad, la sátira no tuvo filtros.

Fátima Florez cerró su imitación bailando al grito de "no hay plata". (Foto: Captura TN / Nicolás González)

No solo repitió los gestos y los latiguillos de Milei -como “viva la libertad, carajo”, “decían que no podía ser presidente”, “no hay plata” y “o sea, digamos”-, sino que se permitió hacer algunos chistes vinculados a los últimos anuncios. “En mi Gobierno, los peluqueros van a atender gratis porque el corta, no cobra”, lanzó.

Lo más divertido fue que en varios momentos, Fátima no logró contener la risa por haber logrado sacar a la perfección algunas de las particularidades de su novio y esas carcajadas fueron contagiosas entre todos los presentes.