Oscar 2023: Ricardo Darín, con Argentina, 1985, ¿nos traerá la tercera?

Así como Lionel Messi trajo la tercera Copa del mundo, ¿Ricardo Darín traerá la tercera estatuilla del Oscar para la Argentina? Este martes 24 de enero se sabrá si Argentina, 1985 de Santiago Mitre, con Ricardo Darín y Peter Lanzani, queda finalmente como candidata al Oscar en el rubro mejor filme internacional.

Será a partir de las 10.30 de la mañana, y los encargados de anunciar los nominados son los actores Riz Ahmed (El sonido del metal) y Allison Williams (M3GAN). Últimamente, TNT dio en directo las nominaciones, pero también se podrá seguir por las redes sociales de la Academia de Hollywood (Twitter, YouTube y Facebook, para los que se quedaron en el tiempo) o en Oscar.com u Oscars.org.

La película sobre el juicio a las Juntas militares fue enviada por la Academia de Cine de la Argentina. De los 92 títulos mandados por otros tantos países, se hizo una preselección, la famosa short list o lista corta, de quince películas. Y Argentina, 1985 pasó ese corte.

De alcanzar la nominación y ser una de las cinco que competirán por el premio de la Academia de Hollywood el domingo 12 de marzo, será la octava producción argentina en ser candidata en el rubro. Nuestro país obtuvo el premio en dos oportunidades, el 24 de marzo de 1986, a exactos 10 años del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón, cuando ganó La historia oficial, de Luis Puenzo.

Y, más cerca en el tiempo, en 2010 fue El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.

Otras películas que llegaron a la nominación, pero no ganaron la estatuilla dorada que mide 34 centímetros de alto y pesa 3,85 kilogramos, fueron La tregua, de Sergio Renán, en la edición de 1975; Camila, de María Luisa Bemberg, en 1985; Tango, del español Carlos Saura, en 1999; El hijo de la novia, de Juan José Campanella, en 2002; y la última candidata hasta el momento fue Relatos salvajes, de Damián Szifron, en 2015.

Para aquellos que ven indicios en las coincidencias, la única película argentina que ganó el Globo de Oro -como ahora, Argentina, 1985- fue La historia oficial, que luego como dijimos se llevó el Oscar...

Elijo creer.

Este año, como no ha sucedido en los últimos tiempos, hay muchas buenas producciones pugnando por quedar entre las cinco elegidas. Una que parece tener su candidatura asegurada es Sin novedad en el frente, la película alemana de Edward Berger, producción de Netflix, que hasta suena para competir en el rubro más importante, el de mejor película del año, entre otros rubros técnicos, como sucedió en los recientes BAFTA.

La alemana "Sin novedad en el frente" parece ser la rival a vencer en el rubro mejor película internacional. Foto Netflix

También estaría entre las nominadas Decision to Leave, del surcoreano Park Chan-wook, con un detective que investiga un asesinato en un pueblito en medio de las montañas, y se enamora de la viuda de la víctima, a la vez, la principal sospechosa. Ya ganó mejor dirección en Cannes, fue candidata al Globo de Oro y quedó entre las 5 mejores extranjeras para el National Board of Review.

Otra es Close, de Lukas Dhont (Bélgica), sobre la amistad entre dos chicos de trece años, Leo y Remi, que de pronto se ve interrumpida. Ya ganó el Gran Premio en Cannes 2022, tuvo 4 nominaciones a los Premios de la Academia de Cine Europeo, incluyendo película, ganó el National Board of Review (NBR) en el rubro y perdió con Argentina, 1985 en el Globo de Oro a la mejor película extranjera.

Una imagen de "Close", la película belga.

De Dinamarca, Holy Spider, de Ali Abbasi, que estrena en cines argentinos el jueves 26 de enero, dos días después del anuncio de las nominaciones… Trata sobre una periodista que va a la ciudad santa iraní de Mashhad mientras investiga los asesinatos en serie de trabajadoras sexuales por parte del llamado "asesino de arañas", que cree que está limpiando las calles de pecadores. En Cannes ganó el premio a la mejor actriz, para Zar Amir-Ebrahimi, y tuvo 4 nominaciones a los European Film Awards.

Eo, del longevo polaco Jerzy Skolimowski, sigue a un burro que se encuentra en sus viajes con todo tipo de gente, como una visión de la Europa moderna a través de sus ojos. Ganó el Premio del Jurado en Cannes, un European Film Awards y también quedó entre las 5 mejores extranjeras para el NBR.

¿Y si queda Corsage, de la austríaca Marie Kreutzer, relato ficticio de los últimos años de la emperatriz Isabel de Austria? En la víspera de Navidad de 1877, cumple 40 años y oficialmente se considera una anciana y comienza a tratar de mantener su imagen pública. Vicky Krieps ganó como mejor actriz en Un certain regard, en Cannes, y en los European Film Awards.

Vicky Krieps, en la austríaca "Corsage".

¿The Quiet Girl será la sorpresa, y conseguirá la primera nominación en la historia para Irlanda?

Estos son los títulos que más suenan. En pocos días, sabremos cuáles quedan.

Un dato para quienes sigan en directo las nominaciones el martes: como en el rubro mejor película internacional, los títulos se mencionan por el orden alfabético de los países, Argentina, 1985 debería ser nombrada en primer término. A menos que cambien, y lo hagan por el título, y entonces estaría segunda, luego de All Quiet in the Western Front (Sin novedad en el frente)…