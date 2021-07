Paula Chaves y Pedro Alfonso están en crisis matrimonial y realizaron un tenso vivo en Instagram: Me empezás a enrollar y yo termino sacada

“Salió vivo porque sí”, escribió Pedro Alfonso en su cuenta de Instagram, en donde compartió el video de la transmisión en vivo que realizó junto a su esposa Paula Chaves el último fin de semana, antes de viajar al sur argentino con sus tres hijos: Olivia (7), Baltazar (4) y Filipa (1).

El actor y la conductora están juntos hace 10 años (los celebraron en marzo pasado) y aprovecharon la interacción con los dos millones se seguidores del productor para hacer una suerte de terapia de pareja ya que, según contaron, en los últimos días tuvieron algunos cortocircuitos. Para Pedro fueron “crisis”, mientras que Paula aclaró que eran “peleas”. Tampoco lograron ponerse de acuerdo en aquellas definiciones.

“¿Qué es esto?”, preguntó la conductora cuando llegó a la transmisión que su marido había comenzado segundos antes. “Pintó. Porque hay silencio en la casa y dije 'vamos a pasar un poquito por acá. Hace mucho no pasamos'”, le respondió a su esposa, que sintió que era una indirecta para ella: “¿Me querés decir algo?”.

“Va a ser el vivo más aburrido de la historia. No hay un motivo, agregó Alfonso. De inmediato, Paula buscó complicidad entre los usuarios que estaban viéndolos: “Me gustaría, si nos están viendo, algún matrimonio que estén juntos, por qué no una terapia de pareja, porque estamos con diferencias últimamente”.

Mientras Pedro sugirió que podría ser un psicólogo, su esposa pidió “un mediador”. Y aclaró que antes de comenzar la transmisión había estado intentando dormir a su hija menor, Filipa, durante 40 minutos. “Quiero aclarar...”. “Me lo estás tirando a mí”, respondió su marido. “Uno tiene que comprender al otro sabiendo de dónde viene -explicó la modelo-. No es lo mismo una persona que viene de tomar un trago con amigos, que una madre que viene hace 45 minutos tratando de dormir a un bebé”.

“Me lo estás tirando a mí...”, insistió Pedro y reveló los problemas maritales: “Yo necesito un amigo así le podemos transmitir nuestras semanas. Tuvimos algunos choques estos días, algunos roces...”. De inmediato, Paula leyó un comentario de un usuario y aclaró que “no llegan a ser crisis”. Sin embargo, su marido la corrigió: “Sí hay crisis. Cada uno tiene su crisis”.

“Estás muy hablador e interrumpidor hoy”, le dijo Paula y, mirándolo a la cara, aclaró: “Escuchame: las peleas no llegan a ser crisis. ¿Entendés? Vos decís que esta semana tuvimos crisis. No”.

“Hubo peleas...”, sumó Pedro. “Bueno, pero no llegan a ser crisis”, insistió Paula. “Ayer la desactivé porque sino hace dos días que no estamos hablando”, reveló el productor. De inmediato, la conductora volvió a traer a su hija menor a la conversación: “Claro, pero vos ahí tenés que entender el ultrafondo de la persona con la que estás hablando. No es lo mismo tratar con una persona que no durmió en toda la noche”.

“Estoy hablando, amor”, se quejó su esposa. “Pero me pareció interesante porque los cuartos separados están buenos a veces”, consideró el actor. “Si dormimos así...”, respondió Paula. “Si, pero por los chicos”, retrucó él.

“¿Vos quéres tu cuarto solo?”, preguntó Chaves. “No, no, digo.. Estaba...”, titubeó Alfonso. La transmisión continuó con ellos dos hablando de sus problemas de pareja. Sobre todo en las discusiones: “Vos tenés un grave problema: no te acordás de dónde venimos (en la pelea) y ahí me empezás a enrollar y yo termino sacada”, admitió Paula y agregó cuando cuando sucede eso se termina quedando sin ganas de hablar.

Por otro lado, agregó que su esposo “repite sin para siempre lo mismo”. En medio de dicho intercambio, una usuaria comparó a su marido con Pedro Alfonso y Paula Chaves la invitó a sumarse la transmisión en vivo para hablar de la situación, tal como lo habían pedido desde el principio.

Luego de la transmisión, Paula y Pedro viajaron con sus tres hijos al sur y desde entonces no compartieron ningún tipo de contenido en sus redes sociales. Lo último fue el domingo pasado: ella publicó un video desde el aeropuerto en donde se veía a su marido con una de sus hijas en brazos y al llegar a destino, posteó una foto de Filipa en la nieve. Desde entonces, no volvió a tener interacción en Instagram. Y el productor tampoco.