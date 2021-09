Paulo Londra, cada vez más cerca de su regeso

El cantante cordobés de música urbana Paulo Londra celebró en redes sociales el “gran paso” judicial en el conflicto con la productora Big Ligas, por el que no lanza música desde 2020.

“Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”, escribió el trapero en una historia en su cuenta de Instagram acompañada de la canción “Lose Yourself” del rapero estadounidense Eminem.



Londra, quien fue el artista argentino más escuchado en Spotify en 2018 y 2019 y por entonces ubicaba un hit tras otro en las listas de los temas más populares, comienza ahora a ver la luz al final del túnel luego de que se conociera un fallo en la disputa contra el sello y los productores musicales con quienes lo cofundó: el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el puertorriqueño Kristo (Cristian Salazar).



Así lo informó inicialmente la publicación estadounidense Billboard, que detalló que un juez de Florida “dictaminó que el artista de trap argentino Paulo Londra no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales con Big Ligas, el sello que ayudó a cofundar”.



Sin embargo, luego el mismo medio aclaró que los productores pidieron al magistrado revisar el veredicto, por lo que todavía la sentencia no es final.

Londra cuestiona un contrato que firmó en 2017 con Ovy On The Drums y Kristo en el que le entregaba a Big Ligas los derechos de autor de cualquier obra que incluyera su voz hasta diciembre de 2020.



Luego, al firmar con el sello multinacional Warner, el acuerdo se extendió hasta 2025, por lo que todo lo que produjera el cantante hasta entonces tendría que ser dividido con Big Ligas y la Warner.



Sin embargo, el cordobés argumenta que el contrato rubricado en 2017, cuando tenía 19 años, no le fue explicado debidamente y que creyó era para un video que se subiría a las redes, no para los derechos de sus canciones.



La situación de Londra cobró notoriedad el año pasado a partir del hashtag #FreePaulo, y no fueron pocos los artistas de diversos géneros y nacionalidades que se expresaron en su respaldo, entre ellos los argentinos Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Luciano Pereyra.



El viernes, al conocerse la noticia de este primer paso judicial, el cantante colombiano J Balvin publicó una historia en Instagram en la que festejaba junto al cordobés: “Bienvenido a la libertad, te extrañamos”.