Perdió la memoria por un virus cerebral y quiere entrar a Gran Hermano 2023 para recuperarla

Una aspirante a ingresar a la casa de Gran Hermano (Telefe) se volvió tendencia en redes sociales porque aseguró que tuvo un virus en el cerebro por el cual perdió la memoria y jamás la recuperó.

“Me llamo Carolina y tengo una historia de vida muy rara”, dijo la joven en diálogo con el móvil de A la Barbarossa (Telefe). Y continuó: “No sé si la voy a poder contar muy bien. Tuve un virus en el cerebro en el 2019 y perdí la memoria, así que estoy viendo si puedo participar y recuperar algo de mi vida anterior, de todo lo que perdí con la enfermedad”.

La joven llamada Carolina Benassi explicó que sufrió una encefalitis herpética y, si bien señaló que ya está recuperada, sostuvo que le dejó una secuela: “No me acuerdo de nada antes del 2019. Todo lo que sé de mí me lo fueron contando”.

Georgina Barbarossa, la conductora del programa tuvo un diálogo directo con Carolina, y la aspirante a GH 2023 precisó: “Ahora vivo con mi mamá. Antes vivía en México, vine para acá y dos días antes de volverme, empezó todo”.

Le preguntaron cómo contrajo el virus, dijo: “No se sabe, puede que ser algo que me haya contagiado en México, pero no se sabe. Dicen que me pasó por tener las defensas bajas”.

“Al principio estuve con dolor de cabeza, me dijeron que era sinusitis. Hasta que un día, cuando me desperté, mi mamá creyó que estaba drogada porque no la reconocía. Me llevaron a la clínica para ver qué me pasaba y casi me meten un loquero por no entender nada”.

El equipo del programa se mostró desconcertado, por lo que la joven señaló que no tenía recuerdos emocionales explícitos: “Según lo que me cuenta mi mamá, yo le decía que ella no era mi mamá, pero que la quería mucho”.

“Estuve un mes y medio internada”, continuó, explicando el tratamiento: "cuando me dieron el alta tuve que hacer todas las terapias... Cognitiva, psicólogo, psiquiatra. Con el tiempo, me sacaron algunas, pero sigo con psicólogo y psiquiatra”.

Para finalizar el diálogo le preguntaron si hubo un cambio en su personalidad o temperamento de acuerdo a lo que le cuenta su entorno y ella afirmó. “Mucho porque hoy en día valoro las cosas, antes todo me chupaba un huevo. Es como que volví a nacer”, expresó.

En el piso destacaron que jamás había escuchado algo igual y la joven explicó: “Es que no existen casos casi como el mío”.

La repercusión en las redes sociales al conocerse el caso de Carolina:

Rápidamente, la aspirante a GH 2023 se volvió tendencia en “X” (ex Twitter), ya que algunos usuarios especularon que podría tratarse de un invento para llamar la atención, mientras que otros cuestionaron que no era un argumento válido para entrar a la casa.

Asegura que perdió la memoria por un virus cerebral y quiere entrar a Gran Hermano 2023 para recuperarla (Foto: Captura X/Carolinabenassi) Por: Sabrina Sistro

“Chicos, a todos los que están comentando diciendo que es mentira lo que me pasó, les mando un beso grande. Las personas que me conocen saben lo que viví y mis médicos también, así que suerte. Yo estoy tranquila”, contestó Carolina.